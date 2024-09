La contundente respuesta del alcalde Carlos Fernando Galán a señalamientos que lo vinculan con Coca Cola: “Falso”

En la última publicación que hace referencia al alcalde de Bogotá señala: “ Carlos Fernando Galán es miembro activo del Consejo Directivo de Coca Cola, eso le permite a la empresa disfrutar de 279.000 litros de agua diarios, mientras los bogotanos tenemos días de racionamiento . A Galán le importa la plata de Coca-Cola y no el bienestar de los bogotanos”.

El mandatario distrital en esta oportunidad no guardó silencio y fue enfático en afirmar que es “falso” que él tenga algo que ver con la multinacional. “No soy parte del consejo directivo de Coca-cola y nunca lo he sido. Le exijo al señor Euquico, o a quien se esconde detrás de la cuenta anónima @eclides3, que se retracte de sus mentiras”.