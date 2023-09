La historia de cuando Gustavo Petro, como guerrillero, asaltaba camiones de leche, según general (r) Ricardo Díaz, en la portada de Semana

El general (r) Ricardo Díaz habló extensamente de los tiempos amargos que vivió en el gobierno de Gustavo Petro. No ahorró detalles en narrar su salida, obligada, por haberse convertido, según él, en una piedra en el zapato para la administración del cambio. En su puesto, dice haber recibido todo tipo de presiones para interceder por contratos millonarios del sector defensa. Por esta razón, tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron ya abrir investigaciones.

“Él, con su gente. Y la repartían en un barrio que se llamaba Bolívar. Incluso, en campaña, le pregunté por un episodio que ocurrió allá, donde golpearon a un oficial y le robaron el armamento. Me dijo: “Claro, yo me acuerdo de eso, inclusive la pistola la tuve hasta hace dos años”. Era una pistola oficial. El Gobierno lo perdonó y hoy es el presidente, pero uno no puede negar lo que hizo”, cuenta qué le dijo Petro.