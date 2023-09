¿Qué opina María Isabel? ¿Qué pasa en el ministerio de Defensa?

Los franceses tienen la teoría de que ocupaban el primer puesto, pero que la ganadora terminó siendo una firma israelí. Lo que tiene a favor el general en retiro Ricardo Díaz es que llegó a su cargo como viceministro por petrista, impuesto precisamente por la Casa de Nariño, pero ya fuera de su cargo, el exfuncionario se destapó no solamente en desilusión con el Gobierno que había apoyado, sino que se destapó con la revista SEMANA en torno a un millonario contrato de helicópteros en el cual salpica al ministro de Defensa y a varias personalidades del país, así como a otros generales.

Pero no, no ocurrió nada al respecto y apenas nos enteramos en palabras del exviceministro de Defensa que el Ministerio de Defensa -bajo Velázquez- está en interinidad y si existe ministro existe solo para sus amigos, pero no para Colombia, o sea que la respuesta a la pregunta de qué está pasando en el Ministerio de Defensa es que todo está pasando menos la defensa del país.