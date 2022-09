“La ignorancia no puede ser excusa para calumniar”: María Fernanda Cabal a senadora del Pacto Histórico

En algunos sectores políticos del país hay molestia luego de que este martes el presidente Gustavo Petro propusiera tomar parte del dinero de los ciudadanos afiliados a los fondos privados de pensiones, para aumentar los aportes que hace el Estado a los adultos mayores, todo en el marco de la reforma pensional que se avecina.

Con esos recursos, el presidente Petro buscaría garantizar un bono de 500.000 pesos para tres millones de personas en condición de pobreza y que hoy no tienen pensión.

Lo anterior, ha llevado a que algunos salgan en defensa del jefe de Estado, como Martha Peralta Epieyú, senadora del Pacto Histórico, quien no dudó hasta involucrar a los hijos del expresidente Álvaro Uribe - Tomás y Jerónimo-, y al empresario Luis Carlos Sarmiento, en el polémico tema.

“Si Petro usa dinero para pensionar colombianos, le dicen: EXPROPIADOR. Si hijos de Uribe y Sarmiento Angulo usan dinero de pensiones para hacer centros comerciales privados y obras que se caen, les dicen: EMPRESARIOS, EMPRENDEDORES. #SomosPotenciaEn hacer las cosas al revés”, dijo la congresista del uribismo a través de un trino este jueves.

Y es que este miércoles, la senadora del Pacto Histórico, sin tener pruebas, cuestionó los negocios que tienen los hijos del expresidente Álvaro Uribe. Por ese motivo, la congresista María Fernanda Cabal le indicó que “la ignorancia no puede ser excusa para calumniar”.

Epieyú, compartió en Twitter un video junto a un mensaje que decía puntualmente: “El dinero que ustedes ahorran de sus pensiones son utilizados para hacer centros comerciales de los hijos de Uribe. Hoy esos dineros no se irán a los bolsillos de los más poderosos, sino se le entregarán a 3 millones de adultos mayores desamparados. ¿Se oponen?”.

Luego de ese trino, la senadora María Fernanda Cabal lo compartió en Twitter y dijo que eso eran “intentos desesperados del petrismo por expropiar las pensiones de los colombianos, los lleva a decir cuanta barbaridad se les ocurre”.

La ignorancia no puede ser excusa para calumniar de esta manera. Los intentos desesperados del petrismo por expropiar las pensiones de los colombianos, los lleva a decir cuanta barbaridad se les ocurre pic.twitter.com/paWRTH0zaz — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 15, 2022

A propósito de la propuesta del presidente Petro sobre la reforma pensional, en Vicky en Semana, Francisco Santos, exembajador y exvicepresidente de la República, se refirió este miércoles a ello y dijo que es una “expropiación”.

El exembajador le recordó al presidente Petro que el dinero que los ciudadanos tienen en los fondos privados de pensión no es del Estado, y que, por el contrario, forma parte del esfuerzo de una persona que ha laborado durante varios años para alcanzar a futuro una pensión.

De tal modo, Francisco Santos hasta llamó “ilegal” la propuesta del Gobierno en materia pensional, advirtiendo que ello podría terminar decidiéndose en las calles porque, según el exembajador, en el Congreso “tal y como está hoy, está entregado por la mermelada”.

Para Santos, el único derecho que tiene el Estado es a llevar a cabo una regulación a los fondos privados de pensión, pero, que este si ya decide tomar dinero de estos, ya sería algo por fuera de la Ley.

“En la Ley no se dice absolutamente nada al respecto, entonces ese anuncio obviamente va a tener que pasar por el Congreso y por revisión de la Corte Constitucional. Lo que no pueden decirme es que si le doy la plata a una empresa privada, el Gobierno me la puede quitar (...) Creo en que todos estamos de acuerdo de que en Colombia esos dos y medio, tres millones de personas que no tienen pensión merecen tenerla y hay que buscar los recursos, pero no expropiando los recursos de los ciudadanos y de los privados”, insistió Santos en Vicky en Semana.