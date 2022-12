“La nueva posición de EE. UU. frente a Venezuela va a tener consecuencias graves”: Brett Bruen, exasesor de la Casa Blanca

Brett Bruen, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama y uno de los hombres que mejor conoce cómo se mueve la política estadounidense, se mostró “decepcionado” del enfoque conciliador que ha adoptado el gobierno de Joe Biden frente a Venezuela.

En los últimos meses, la administración Biden no solo ha flexibilizado las sanciones económicas que pesaban frente a Venezuela, sino que liberó a dos sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.

En diálogo con SEMANA, Bruen aseguró que este nuevo enfoque va a tener “consecuencias graves” para Estados Unidos y la región.

SEMANA: ¿Cómo ve el nuevo enfoque que está tomando la relación entre Estados Unidos y Venezuela? Se han flexibilizado las sanciones...

Brett Bruene (B. B.): Las acciones que tomó la administración de Joe Biden frente a Venezuela van a tener consecuencias graves no solo para Venezuela, sino para la región y la reputación de Estados Unidos. Nosotros tomamos una posición en el pasado sobre la importancia del respeto de los derechos humanos para las relaciones entre Estados Unidos y los demás países. Pareciera que van a buscar beneficios económicos en el corto plazo, en vez de buscar cuáles son los riesgos para nuestra credibilidad y, obviamente, para los derechos del pueblo venezolano y los de otros países que sufren bajo una dictadura.

SEMANA: ¿Lo ve como una forma de legitimar al gobierno de Maduro?

B. B.: Sin duda es una forma de legitimarse, porque la administración Biden hizo un acuerdo con este Gobierno que más de 54 países han dicho que no es legítimo. La justificación que dieron fue que van a negociar con la oposición en México, pero eso no representa una acción concreta. No entiendo cómo se puede justificar el cambio de sanciones en contra de un país como Venezuela que no ha hecho nada de que va a haber elecciones libres, que va a haber respeto por los derechos humanos.

SEMANA: ¿El cambio en la posición de Estados Unidos frente a Venezuela no se puede leer como un gesto para contribuir al diálogo entre Maduro y la oposición?

B. B.: Lo que hizo Estados Unidos le permite a Venezuela no solo vender barriles de petróleo, sino que da una indicación a los inversionistas internacionales. ¿Por qué lo hicimos sin tener en la mano la prueba de que va a haber elecciones libres en Venezuela?

SEMANA: ¿Se siente decepcionado de esta posición de Joe Biden?

B. B.: Estoy excepcionalmente decepcionado. Biden llegó a la Presidencia y el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que los derechos humanos iban a ser la prioridad, pero lo que estamos viendo es que Biden está buscando beneficios económicos sin dar ninguna importancia a los derechos humanos.

SEMANA: ¿Cómo ha visto la política migratoria de Estados Unidos en los últimos meses?

B. B.: Es otro ejemplo de cómo la administración Biden dice algo antes de tomar el poder y ahora que está gobernando hace otra cosa. Están en la política de devolver a los refugiados a México para esperar su cita antes de volver a los Estados Unidos.

SEMANA: En los últimos meses se ha visto mayor interés de los colombianos por radicarse en Estados Unidos...

B. B.: Ahora estamos en una situación en la que estamos generando la posibilidad de ver más migración de las Américas hacia Estados unidos y Biden no ha resuelto la situación en la frontera. Se puede decir que ha sido un fracaso total y daña nuestra situación en la región.