“Las empresas familiares del registrador Alexander Vega le habrían falsificado certificados laborales para llegar al cargo”: la escandalosa denuncia de Catherine Juvinao

La congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, destapó este jueves 1 de diciembre lo que considera son serias presuntas irregularidades en el proceso de elección de registrador que llevó al cargo a Alexander Vega, uno de los funcionarios de la entidad electoral más polémicos en los últimos años.

En una conferencia de prensa, con documentos de la Cámara de Comercio en mano, la dirigente se refirió a dos de las empresas que le certificaron experiencia a Alexander Vega. Una de ellas: Comercializadora Vega e hijos Ltda, donde según el certificado laboral, ofició como asesor jurídico entre el 26 de septiembre de 2003 al 28 de febrero de 2004. La otra: Grupo Jurídico y Empresarial Martínez Vega y Asociados donde laboró entre el 26 de septiembre de 2018 y el 18 de julio de 2019.

Ambas empresas, según Juvinao, pertenecen a Campoelías Vega Goyeneche, el padre del hoy registrador Alexander Vega, “un hombre condenado judicialmente por corrupción al sufragante, por compra de votos”, de acuerdo con la denuncia de representante a la Cámara. “Es una cosa macondiana que el registrador tenga un padre que fue condenado por compra de votos. Lastimosamente esa es la situación en la que estamos aquí”, opinó.

Además de la denuncia de las empresas familiares que le certificaron parte de la experiencia laboral al registrador, en los documentos laborales no quedaron especificadas las funciones que él desempeñó, un tema que exige la ley, pero que extrañamente, según Juvinao, no se las rechazaron durante el concurso.

“Según el reglamento, los certificados tanto en el sector público como privado tenían que detallar las funciones, cosa que no hicieron”, explicó.

“El señor, posiblemente, falseó su experiencia laboral”, resumió la dirigente Verde. “Vega es una desastre, no es idóneo, no tenía la experiencia para estar en el cargo”, añadió.

Catherine Juvinao denunció en la conferencia de prensa otro hecho que le parece “sumamente delicado”. De acuerdo a los documentos de Cámara de Comercio, la Empresa Comercializadora Vega e Hijos- dedicada a la maquinaria-, desde 1991 hasta 2009, “tenía 500.000 pesos de activos, 500.000 de patrimonio y tuvo en esa época 0 movimientos contables. No tuvo ningún tipo de ingresos por actividades, no tuvo gastos operaciones, es decir, la empresa no estaba en funcionamiento y no reportó ningún trabajador contratado”, dijo.

La congresista detalló que esta empresa familiar que certificó la experiencia del registrador, “casi que fue fantasma en esos años porque no tuvo movimientos contables, o una empresa de papel”.

Entonces, se preguntó: ¿si esta empresa no tuvo ningún movimiento, reportes, ni trabajadores, cómo pudo Alexander Vega certificar la experiencia entre 2003 y 2004? Juvinao espera que Alexander Vega le responda el interrogante al país.

“A partir del año 2015 hay un salto en los activos y el patrimonio de la empresa porque pasó a 871 millones de pesos, pero si revisan, la empresa no hizo nada, pero aumentó sus activos y su patrimonio. En los años siguientes sigue en aumento, y en 2021 va en casi 1.300 millones en activos. Qué casualidad. Conmino al registrador para que le de explicaciones al país. Estos aumentos coinciden cuando Alexander Vega llega como magistrado del Consejo Nacional Electoral”, añadió.

La congresista Juvinao expresó que si la empresa es de propiedad de Vega y su padre, debería justificarla “porque su salario no le da. Podría ser explicable si son una familia adinerada que tiene múltiples empresas, pero ese no es el caso de la familia Vega Rocha. Son oriundos de Miraflores, Guaviare, de un estrato sencillo y realmente, la carrera del registrador y su enriquecimiento han sido meteóricos. Él tendrá que dar explicaciones”.

Ante ese escenario, la representante de la Alianza Verde dijo que “estamos ante un eventual caso de fraude documental, ante un caso insólito donde un alto servidor público del estado se certifica asimismo experiencia con empresas familiares para poder concursar al cargo”.

“Esto demuestra que, posiblemente, si esto es así, el registrador no tiene la experiencia para ocupar el cargo, no tiene los conocimientos suficientes, no tiene la idoneidad, al punto que los otros años de experiencia que tenía que cumplir las tuvo que certificar con dos amigos vía declaración extrajuicio”, denunció.

Agregó: “Si de verdad Alexander Vega no tiene la experiencia, entonces, ya entendemos lo que pasó este año: las elecciones al Congreso de 2022, según la MOE, fueron las menos transparentes en la historia de Colombia. Solamente a un movimiento político, el Pacto Histórico, le iban embolatando 1 millón de votos, que equivalen a 4, 5 curules. Los demás partidos hicieron muchas reclamaciones sin respuestas”.

Para ella, las elecciones al Congreso de 2022 tienen “un manto de ilegitimidad que no se ha resuelto. Es la hora y Alexander Vega no ha ofrecido una explicación razonable de qué ocurrió el 13 de marzo de 2022. Además de que no hay explicación no hay una sola sanción”.

Por todo lo anterior, Juvinao cree que el registrador debe renunciar al cargo. Es más, anticipó que mientras Vega esté en el cargo, el proyecto de Código Electoral no pasará en el Congreso porque no hay confianza en él.