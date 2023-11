¿La pelea entre Daniel Quintero y Gustavo Bolívar en el Pacto Histórico tiene miras a buscar un sucesor de Gustavo Petro para 2026?

“Por personas como usted no hemos podido cumplir la promesa de cambio. Usted no ha sido nunca de esta causa que dejó miles de muertos. Es un simple oportunista tras de un ministerio o una candidatura presidencial que termina la alcaldía de Medellín con una impopularidad del 80%”, le reclamó el exsenador a Quintero.

Daniel Quintero sigue su dura arremetida contra Gustavo Bolívar: “El pacto que la gente quiere es uno que sea amplio, no uno que espante a todos”

Igualmente, no descarta que ambos tengan aspiraciones presidenciales para el 2026 para continuar el legado del petrismo. De todas maneras, el mandatario ha dicho que quiere que su proyecto continúe pero en él propiamente, por lo que será clave para el petrismo buscar a un candidato que pueda tomar esas banderas para las próximas elecciones y confrontar a otros sectores.

Libreros considera que el panorama para el petrismo no es sencillo actualmente. “A la fecha no hay nadie que logre aglutinar el liderazgo de quienes son petristas purasangre y de otros sectores alternativos, no hay un líder que logre interpretar esas dos vertientes, esos seguidores históricos de Petro que han jugado en cargos directivos, en la alcaldía”, afirmó.