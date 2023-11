“Por personas como usted no hemos podido cumplir la promesa de cambio”: sigue pelea entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero

Bolívar la emprendió contra Quintero. “La verdad siempre sonará tóxica a los oídos de la corrupción y la politiquería. Para reconstruir el Pacto debemos actuar sobre diagnósticos serios con honestidad y sin autoengaño. Por personas como usted no hemos podido cumplir la promesa de cambio. Usted no ha sido nunca de esta causa que dejó miles de muertos”, le dijo Bolívar a Quintero.

Le dijo que si sigue así, no podrá ganar unas elecciones a nombre del Pacto Histórico. “Arrancas mal tu campaña, hermano. Yo no tengo ambiciones personales. Por eso digo lo que incomoda a muchos. Si quisiera acomodarme diría lo que todos quieren oír, o recibiría miles de millones de contratistas para ganar una elección. Pero no. Yo represento a esa Colombia que sueña con ese día que nunca llegará: el día en que todos los políticos digan la verdad y dejen de enriquecerse así mismos y a sus familiares con la plata de los pobres”, le reclamó Bolívar a Quintero.