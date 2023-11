Gustavo Bolívar reconoce la crisis del petrismo: “El Pacto Histórico sí está roto en muchas partes”

Los resultados electorales del Pacto Histórico para la alcaldía de Bogotá fueron el mayor mensaje que recibió el gobierno en la jornada electoral del pasado domingo. El gran alfil de Gustavo Petro no alcanzó, sino a ocupar el tercer lugar en la carrera por reemplazar a Claudia López.

Para corregir el rumbo se necesita autocrítica. Aunque se avanzó y hoy tenemos más gobernaciones, alcaldías y curules que hace una semana, el Pacto Histórico sí está roto en muchas partes de Colombia por haber impuesto listas cerradas sin consulta interna. El que no reconozca…

Bolívar fue muy duro con sus copartidarios, muchos montados en un bus de una victoria que pocos ven. “El autoengaño solo conduce a empeorar las cosas. Si en 2026 no podemos hacer coaliciones para las legislativas, nos toca fusionar las personerías para sobrevivir”.

Carlos Fernando Galán triunfó con la mayor votación de la historia en la capital del país: 1.497.596 votos (49,02 %). Pero no solo eso, el segundo lugar fue para Juan Daniel Oviedo, con 614.233 votos (20,10 %), gracias a una campaña no polarizante, que pidió siempre no politizar las soluciones que requiere la gente.