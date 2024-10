La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, critica al ministro Cristo más que la oposición. Ahora lo señala de “traición”

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se ha convertido en el flanco de críticas de la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, quien hace parte del grupo de congresistas que más defiende al presidente Gustavo Petro, pero quien no parece a gusto con el jefe de la política en la Casa de Nariño.

Zuleta no descansa en sus críticas contra Cristo. Este martes 15 de octubre, ella —visiblemente molesta— dijo que el ministro del Interior pareciera interesado en el supuesto golpe de Estado que, según la izquierda, se organiza contra Gustavo Petro.

“En estos momentos de inestabilidad y de golpe de Estado, el mensaje del ministro de la Política no puede ser que tenemos que ‘pensar más allá de nuestro presidente’; es como si estuviera de acuerdo con el golpe de Estado en contra de Gustavo Petro”, afirmó Zuleta. Lo dijo porque Cristo concedió una entrevista en la que precisó que los colombianos tenían que pensar más allá del hoy jefe de Estado.

“Para mí esto es traición, ¿pensar más allá de Gustavo Petro no es promover la agenda Petro sino la suya, Juan Fernando Cristo?”, preguntó la senadora antioqueña.

Zuleta hace parte de la izquierda radical que cree que el ministro del Interior no hace parte del proyecto del cambio que lidera Gustavo Petro. Al contrario, siempre lo ha visto como una figura cercana a Juan Manuel Santos.

Gustavo Petro dijo que no le interesa la reelección presidencial, pero no ha detenido el proyecto de la congresista Isabel Cristina Zuleta. | Foto: Presidencia / guillermo torres-semana

La molestia de Isabel Cristina Zuleta ha sido de tal nivel que ha dicho abiertamente que al ministro Cristo no le gusta su proyecto porque él sería candidato presidencial en 2026. Esa versión no ha sido confirmada por el alto funcionario.

“Este gobierno también soy yo, y muchos otros, también son nuestras luchas. Es usted (Juan Fernando Cristo) el que quiere ser candidato presidencial y no le llega a los talones a Gustavo Petro, por eso desconoce la tradición mundial en la que la reelección es la constante, no la excepción. En las democracias consolidadas, la posibilidad de la reelección no es un temor sin sentido, sino una opción que amplía los derechos de los votantes a reelegir a quien consideren ha hecho un buen gobierno” (sic), dijo.