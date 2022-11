“La soledad del uribismo”: la esposa de Daniel Quintero se estrena como columnista y arremete contra el expresidente

Diana Osorio, la esposa del alcalde Daniel Quintero, no calla a la hora de lanzar críticas contra el Centro Democrático, el partido político que promete arrebatarle el poder de Medellín a su esposo en las elecciones de octubre de 2023.

En la primera columna que escribió en noticiasrcn.com, la primera dama de Medellín se despachó contra el expresidente. “Le tocó al mismo Álvaro Uribe, fundador y único representante del uribismo, salir de Llanogrande a las comunas de Medellín. No le bastaron sus alfiles que salen a ladrar, no le basta la alianza con los tibios que les tocó calentarse con el infierno en una alianza sellada en Chuscalito donde buscaban lo que han buscado desde Laureano Gómez, hacer invivible la patria, hacer invivible la ciudad, decir que nada está bien porque según ellos, y al igual que un macho maltratador, nada ni nadie está bien si no está a su lado, o si no son ellos los que gobiernan”, opinó.

Se refiere a la reaparición política y en público de Álvaro Uribe, quien se ha concentrado en las últimas semanas en enfilar baterías para que la centroderecha recupere el poder de la capital paisa desde el 2024.

“A los tóxicos nunca les gustará decir que Daniel Quintero le está entregando computadores a cada estudiante de Medellín, que redujo los homicidios a cifras históricas, pero sobre todo, nunca perdonarán que les quitó la máscara con la guachafita que tenían en EPM, donde con Orbitel, Antofagasta, Bonyic, Porce e Hidroituango prácticamente estaban dejando el coco de la empresa”, agregó la gestora social.

Además, pidió que “Uribe le cuente a las comunas qué hizo por ellas mientras tenía el poder presidencial, porque es Daniel Quintero y no Uribe quien le trae a la ciudad el proyecto de infraestructura más importante después de la primera línea de Metro, que vaya a la Comuna 13 y le diga a las madres dónde están sus hijos desaparecidos. Ojalá vaya con explicaciones y no con promesas que nunca cumplió y que, entrado en sus 70, ya nunca cumplirá”.

Las críticas de Osorio contra Uribe evidencian el nivel de tensión entre la casa política del expresidente y el alcalde Daniel Quintero. Recordemos que los cruces de mensajes entre el mandatario y la bancada del Centro Democrático han venido aumentando su nivel y ya llegó a los estrados judiciales porque el uribismo demandó al mandatario paisa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sus constantes señalamientos.

En el Centro Democrático dicen que Quintero está preocupado porque Uribe quiere retomar el control político en Medellín. Sin embargo, el líder paisa insiste en que el expresidente es un tema del pasado, que los antioqueños se cansaron de lo mismo y buscan otras alternativas.

Diana Osorio defiende la causa de su esposo y las del progresismo. Y se ha convertido en una activista fuerte que no esconde su gusto por la política y la vida pública. Como primera dama, confesó que votaría por Gustavo Petro en plena campaña presidencial y recientemente lanzó fuertes señalamientos contra el diario El Colombiano por sus posiciones críticas contra la administración de Daniel Quintero.