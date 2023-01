Las tres ambiciosas propuestas de Petro en la Celac; en una de ellas quiere crear una agencia aeroespacial latinoamericana

La Presidencia de la República reveló las tres propuestas que lanzó el mandatario colombiano Gustavo Petro en el marco de una nueva sesión de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe (Celac), que se desarrolló en Buenos Aires (Argentina).

Se trata de ambiciosas apuestas que planteó el jefe de Estado para la región, una de las cuales tiene que ver con la creación de una agencia aeroespacial latinoamericana, que tendría como objetivo, según el presidente Petro, de fortalecer el desarrollo científico de los países.

Esa propuesta es similar a la que mencionó en la visita de Estado que hizo hace varios días a Chile, en donde sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo Gabriel Boric.

Petro aseguró, en medio de esa visita, que ese tipo de ciencia enfocada al desarrollo de las instituciones aeroespaciales “les permitiría a los colombianos un mayor conocimiento del país”, afirmó el presidente al término del encuentro con Gabriel Boric.

Sumado a ello, dijo que podría contribuir a la paz en Colombia refiriéndose a la información catastral de la posesión de la tierra fértil en el país, algo que podría ayudar al cumplimiento de los acuerdos de paz acordados con la guerrilla de las Farc en su primer punto sobre la reforma agraria.

👇🏻Conoce aquí las 3 propuestas que el Presidente @petrogustavo destacó en el marco de la VII Cumbre de la @PPT_CELAC .#CELACArgentina2023 pic.twitter.com/eXAj0Fdi3y — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 25, 2023

Volviendo a la Celac, en el evento multilateral que reunió a los líderes de América Latina, el presidente Petro propuso formar un organismo común regional para llevar medicamentos “a quien lo necesita” y luchar, así, contra los grandes monopolios.

Además, puso sobre la mesa la opción para que se materialice una red férrea que conecte a América Latina desde Chile hasta el Atlántico.

La ambiciosa propuesta la lanzó el mandatario colombiano en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe (Celac), en la cual aseguró que podría beneficiar a Bolivia, país que no tiene salida al mar.

¿Por el Pacífico no se puede juntar toda la región Andina hasta llegar al Atlántico? El viejo sueño del canal de Panamá, pero visto en trenes. Nuestras ciudades más poderosas del lado del Pacífico se pueden integrar por los desiertos a través de un tren que junte nuestras principales ciudades y por territorio colombiano o venezolano llegar al Atlántico”, sostuvo Gustavo Petro.

El Presidente @petrogustavo hizo un nuevo llamado a sus homólogos durante la Cumbre de la #CELACArgentina2023 frente a la necesidad de luchar contra la #CrisisClimática. ♻️🌎 pic.twitter.com/MmHKO5LDrH — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 25, 2023

Y añadió en su intervención ante el pleno de la Celac: “¿Bolivia no tendría una posibilidad allí cuando no tiene mar? ¿No tendría una posibilidad de ligarse tanto al océano Pacífico como al Atlántico, es decir, al mundo, si adelantamos ese proyecto?”.

“No es la imitación de la gran autopista latinoamericana, que usa una movilidad intensiva en combustibles fósiles, lo que nos va a salvar en el siglo XXI. Destruimos nuestros trenes y ahora hay que reconstruirlos”, anotó el jefe de Estado.

Petro arremetió contra el petróleo y el carbón

En ese mismo escenario, el presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió en contra del petróleo, carbón y gas, al hacer un urgente llamado a América Latina a desvalorizar a cero inmediatamente la producción de los hidrocarburos, al insistir que llevarán a la extinción de la humanidad.

En medio de su intervención ante una nueva sesión de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe (Celac), el jefe de Estado aseguró que la producción de petróleo y carbón puede matar a la humanidad, tesis que soportó el presidente a través de la ciencia.

“He tratado de construir sobre el problema de la humanidad, el riesgo de la seguridad es la crisis climática, que los líderes no podemos esconder a pesar de los intereses. La crisis climática acabará con la especie humana, esa nueva realidad es la del omnicidio porque lo produce el ser humano, es el consumo de petróleo, gas y carbón lo que puede matar la humanidad, eso dice la ciencia”, sostuvo Gustavo Petro.

Y agregó en su discurso ante los líderes de América Latina: “Debemos hablar de una salida de la crisis climática, carta geopolítica, en nuestras manos está la posibilidad de la vida, disminuir a cero el uso del petróleo y el carbón, o sea su desvalorización, debemos tener un cambio real de la economía del mundo”.

Ministra de Minas, Irene Vélez, le puso la cara a la polémica por informe

En Colombia, sin duda alguna, sigue el nerviosismo sobre la situación energética en el país y el camino a la transición energética que propone el Gobierno de Gustavo Petro. Para comprender este tema, primero hay que ir por partes y hacer un contexto de lo sucedido.

En el Foro Económico Mundial que dio lugar en Davos a comienzos de este año, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo: “No vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo”. La jefe de cartera aseguró que los importadores de carbón muy pronto “ya no van a estar importando” y de esta manera el Gobierno necesitará generar una economía alternativa.

#AEstaHora 🔴 | La Ministra de Minas y Energía @IreneVelezT realiza la declaración a medios para ratificar el informe que se presentó en diciembre del año anterior, aclarando que no hubo falsificación de firmas ni se presentaron datos erróneos. pic.twitter.com/1NKVMctwOl — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 25, 2023

Ese anunció desató polémica en el país. Por su parte, el presidente de la Asociación de Petróleo y Gas dijo que considera que el Gobierno nacional se escuda en diferentes excusas inconsistentes para justificar que Colombia no necesita nuevos contratos, de una manera que no es técnica y sí es forzada.

El presidente gremial sustentó lo dicho refiriéndose al informe presentado por el Ministerio de Minas y Energía en diciembre de 2022, titulado Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa, asegurando que el Gobierno está mezclando conceptos para decir que hay reservas de petróleo y gas hasta 2037.

Lloreda explicó que las reservas se dividen en tres tipos: reservas probadas, cuando “hay una probabilidad de extraer el hidrocarburo en 90 %”, las probables, cuando “es 50 % sí, 50 % no”, y las posibles, cuando “la probabilidad es del 10 %, esas son las reservas”.

Y agregó: “A nivel internacional las únicas reservas que cuentan son las reservas probadas y cosa distinta son los recursos contingentes; es cuando tienes una información que te permite saber qué petróleo y qué gas hay, pero no lo has logrado cuantificar, ni has logrado ver su calidad; ni técnicamente ni económicamente es factible extraer en este momento, entonces pareciera que el presidente termina juntando recursos de reservas: probadas, probables, posibles y recursos contingentes para decirle al país que tenemos, por ejemplo, gas hasta el año 2037″.

Ante el tsunami de críticas, Vélez explicó que el informe presentado en diciembre se basaba en revisar los recursos que tiene Colombia para que se conviertan en reservas. “Nunca se presentaron datos erróneos, ninguna metodología que tenga ambigüedades”, aseguró la alta funcionaria.

Vélez también dijo que este documento “no es informe de reservas, nunca se dijo que lo fuera (...). Aquí no le estamos mintiendo a nadie y desinformar de esa manera como si así lo estuviéramos haciendo, es una irresponsabilidad con el país”.

Por último, reiteró que el análisis distingue los recursos prospectivos de los contingentes y las reservas. “No se están combinando datos, no se está mintiendo en las cifras”, agregó.