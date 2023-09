Laura Sarabia reapareció en el Congreso para defender el programa Jóvenes en Paz, la idea del presidente Petro de “pagar por no matar”. Huyó de la prensa

En medio de todos sus enredos jurídicos, Sarabia asistió al primer cara a cara con el Legislativo y allí fue cuestionada sobre diferentes temas y preocupaciones que tienen los legisladores por la baja ejecución presupuestal que no ha llegado al 50 %.

En sus intervenciones, Sarabia defendió la propuesta del presidente Gustavo Petro de “pagar por no matar” y señaló que en ese sentido el programa Jóvenes en Paz es una prioridad para el Gobierno y que se ejecutará a pesar de las críticas de todos los sectores, según ella, porque así se alejará a los jóvenes de la violencia. “Tiene como objetivo generar alternativas a los jóvenes que están en condición de vulnerabilidad en departamentos donde no ha llegado Estado, pero sí ha llegado la violencia y han llegado los actores al margen de la ley”.

Respondió a la oposición que “no es un programa para que los jóvenes no maten, es un programa para que tengan otras opciones de vida. Si no se le generan estas alternativas a los jóvenes, no podremos sacarlos de la violencia”.