Laura Sarabia sorprende con una pulla al equipo de ministros: “Un gabinete no puede ser un jardín infantil”

Como en medio de todo este torbellino político también se ha hablado sobre una supuesta salida de Laura Sarabia, directora del Dapre, en los próximos días, la funcionaria respondió sobre ese asunto y la llegada de Benedetti. “La verdad es que ni he renunciado ni el Presidente me ha pedido renunciar. Hoy soy la directora del Dapre”, dijo la funcionaria en El Tiempo.

“Le diré dos cosas. Uno, que yo no atiendo rumores. Si me voy al día a día en el trato con los ministros, con los directores, es un trato cordial, amable, institucional y puedo decir que con ninguno he tenido ninguna queja, ni disgusto. Hemos tenido una relación sana. Y dos, creo que un gabinete no puede ser un jardín infantil”, reiteró en dicha entrevista.