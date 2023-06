“Le dije a Gustavo Petro que sería candidato a la Gobernación de Sucre y que esperaba contar con él si ganaba”: Mario Fernández, primo de Verónica Alcocer

Mario Fernández Alcocer confesó que tomó la decisión de aspirar a la Gobernación de Sucre y la socializó con el presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer, una de las personas más cercanas de su familia.

“No le consulté al presidente. Lo anuncié, le conté a Gustavo Petro y a la primera dama, Verónica Alcocer. Ellos no son actores políticos en el departamento, el actor político soy yo. Yo recogí ese sentir y tomé la decisión. Yo le dije: ‘he tomado esta decisión, espero que me salga bien, presidente y, si me sale bien, espero contar con usted para sacar el departamento adelante’. Esa fue la conversación que tuve grosso modo con él”, expresó.

Alfonso Prada y Mario Fernández Alcocer. - Foto: SEMANA / Twitter Mario Fernández Alcocer

Fernández Alcocer manifestó que Petro no opina porque no se puede meter en política. “Me dijo: ‘decisión respetable, hablamos’. Él es un hombre de pocas palabras, pero ya tenía ese sentir de avisarle a él y, por supuesto, a Verónica, con quien comparto mucho más tiempo. ‘Que Dios te acompañe, si este tema finalmente sale bien, tenemos que ponernos a trabajar todos por Sucre’. Ese fue el resumen de la conversación con ellos dos”.

Dijo que su aspiración a la gobernación “no es como la gente quiere venderlo, ‘que la primera dama me mandó a aspirar a la Gobernación de Sucre’, pues hace rato hubiera anunciado o estaría en campaña, como lo pueden hacer otros políticos. Yo me tomé mi tiempo. No fue una decisión fácil, recogí el clamor de la gente y el consenso familiar. Además, tuve acceso a unas encuestas donde marcaba supremamente bien, aun sin anunciar candidaturas”.

El presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer. Detrás, el exsenador Mario Fernández Alcocer. - Foto: Foto original: Presidencia con edición de SEMANA

Fernández habló con SEMANA de todos los temas, incluida la desautorización del presidente a sus gestiones en un consejo de ministros en la Casa de Nariño.

“El presidente no hizo énfasis en mí, pero vamos al caso hipotético de que yo hacía parte de esa oración. El presidente ―tiene toda la razón para hacerlo― tiene muchas prevenciones con el tema familiar. Le pasaron unos casos con la Alcaldía de Bogotá y otros con su familia en la Presidencia. Por supuesto que llegan comentarios, hay ruido, el presidente se cuida de eso y lanza la frase. Ese tema lo aclaré con el presidente, tuvimos la oportunidad de hablar y está completamente claro”, subrayó.

Fernández le explicó al presidente “que no estaba ocurriendo nada, que no había tráfico de influencias, que no había ningún aprovechamiento irregular de mi cercanía con Verónica. Eso quedó completamente claro y hasta ahí llegó ese tema”.

La primera dama, Verónica Alcocer, y el excongresista Mario Fernández Alcocer. - Foto: @MarioFerAlco y SEMANA

También contó que con Verónica habla todos los días de todos los temas. “Por supuesto, si hay algún comentario en contra mía, hay que buscar la génesis y aclararlo. Eso fue lo que se hizo. El tema quedó claro para el señor presidente y Verónica”, manifestó.

SEMANA le preguntó si le había molestado el llamado de atención del presidente y él respondió: “sí, pero le repito que había un antecedente familiar ―no es mío― que lo tiene a él muy prevenido y es lógico que él tenga las alarmas prendidas 24 horas con esos temas”.

La controversia- según el excongresista Fernández- quedó atrás.