“Lo más recomendable es que se ponga a trabajar”: Catherine Juvinao frena en seco a Gustavo Petro sobre supuesto “golpe de Estado”

“Se han organizado para dar el golpe de Estado. Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

“Al presidente Petro solo lo puede destituir el Congreso en un juicio de carácter político, algo que no pasará. No el CNE, cuya investigación puede, si acaso, derivar en sanciones al gerente de campaña tal como pasó con Roberto Prieto, gerente de campaña Santos quien terminó en la cárcel por Odebrecht”, recordó la congresista.

“Deje de ver fantasmas donde no los hay. El problema es que el país le quedó grande. El tiempo se le está acabando y en vez de solucionar los problemas los está agravando. No habrá un golpe de estado, pero si tendrá una rotunda derrota electoral”, dijo el senador de oposición en X.

“El verdadero golpe lo han sentido los colombianos en su bolsillo, debido a las decisiones erróneas de su gobierno: más peajes, tarifas de energía impagables, otra reforma tributaria, el precio del combustible por las nubes, más valorización, etc., etc. Presidente, mantengamos el debate político en el terreno de la realidad y no alimente narrativas que solo dividen al país. Es momento de rectificar y escuchar a un pueblo que pide soluciones reales, no confrontaciones”, pidió.