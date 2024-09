Lo último: exsenador del Pacto Histórico, César Pachón, nuevo presidente de la Agencia de Desarrollo Rural

“Realmente no vemos ningún efecto de las acciones de Jhenifer Mojica sobre el agro colombiano. Que está haciendo un trabajo sobre tierras, ya se evaluará qué tan fuerte es, pero, el agro que venía caminando en Colombia, ella no lo ha volteado a mirar. Lo digo por los subsidios de los insumos agropecuarios. Cecilia López, por lo menos, trató de hacer el programa de los subsidios, pero Jhenifer ni siquiera lo intentó. Además, vemos un ICA que está desestructurado, desorganizado”, expresó en su momento.

Y siguió: “En el Pacto Histórico, los congresistas, los partidos, cada cual anda por su lado. No han tenido en cuenta a muchos de los que participaron en la lista, que ayudaron a hacer el umbral, no los han llamado. Si no es porque empiezan a buscar en la lista quién sigue para ocupar la siguiente curul, no los voltean a mirar, dijo en su momento. Y aseguró que en el Pacto “hay codo por todo lado”.