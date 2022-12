“Los alcaldes de Medellín, Bogotá y Cali, Jorge Iván Ospina, no pasarían un examen psiquiátrico”: María Fernanda Cabal

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal cada vez más confirma que no tiene pelos en la lengua, y menos a la hora de referirse a quienes considera sus adversarios políticos.

Este jueves 15 de diciembre, desde Medellín, donde la dirigente de derecha asistió a una reunión del uribismo, Cabal se fue lanza en ristre contra Daniel Quintero, Claudia López y Jorge Iván Ospina, los mandatarios progresistas que dirigen Medellín, Bogotá y Cali, respectiivamente.

“He seguido paso a paso el proceso de destrucción de varias ciudades, de Bogotá, Cali y Medellín, por no hablar de Cartagena. ¿Qué tienen de común estas cuatro ciudades? Cuatro alcaldes progresistas, cuatro alcaldes que se hicieron campaña llamando corruptos a todos sus adversarios, cuatro alcaldes que no tenían nada que mostrar con ejemplo y experiencia, solo señalar al adversario, considerarlo enemigo y ellos eran los enemigos”, dijo.

“Todo el mundo era malo, menos ellos”, añadió Cabal. “¿Qué error pasó? Que la centroderecha y la derecha se dividieron en las elecciones de 2019. La única forma en que gana la izquierda es cuando nos dividimos nosotros, si no que no ganarían nunca. Ahí se metieron por esa hendija todos estos alcaldes. El gran error nuestro es no llegar a acuerdos porque ellos llegan para destruir”, enfatizó.

Añadió: “Las características del progresista de esa personalidad mitómana, narcisista, megalónama que se cree mesías, lo que se llama el izquierdópata, es hacer daño”.

Confesó que “cada vez que leo un trino del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, o de Claudia López, que algunas veces amanece con estado maníaco, en otros en estado depresivo o alterado porque es un yoyo, o el de aquí, el alcalde Daniel Quintero, les aseguró que ninguno pasa un examen psiquiátrico”.

El expresidente Álvaro Uribe, quien estaba presente en el congreso del Centro Democrático en Medellín, se rió al escuchar los señalamientos de la senadora Cabal.

Esta no es la primera vez que Cabal arremete contra Claudia López. Desde que la alcaldesa empezó a administrar el Distrito, ha sido objeto de múltiples críticas, entre ellas, por la seguridad. La senadora del Centro Democrático denunció recientemente que Bogotá era “la capital del miedo y la zozobra”. Y en otra oportunidad afirmó que la ciudad no tenía ni seguridad ni alcaldesa.

En una más, molesta por la forma en que la alcaldesa se refería a los policías, le pidió que renunciara a su esquema de seguridad. Lo hizo en medio del estallido social.

“Señora alcaldesa de Bogotá, le recuerdo que los policías son seres humanos que también tienen derecho a la legítima defensa. Si disparan, no es por deporte. Desagradecida. Renuncie a su esquema y contrate vándalos”, le expresó.

Además, cuando López permitió el ingreso de los indígenas al Parque Nacional, en el Distrito, Cabal también se molestó. “La Bogotá cuidadora de Claudia López, permitió que los indígenas en el Parque Nacional lo entregaran así. Lamentable. Según la Agencia Nacional de Tierras, las comunidades indígenas tienen 33.442.597 hectáreas. Seguramente no les alcanza”, manifestó.