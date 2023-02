“Los marihuaneros somos los que vamos a hacer las leyes en Colombia”: activista cannábico desató la controversia en el Congreso

Sin duda, el consumo de marihuana cada día es más habitual en la ciudadanía y Colombia quiere dar el paso para regular el cannabis de uso adulto.

En el Congreso está tramitándose una iniciativa en sentido y por eso, se hizo una audiencia pública para escuchar voces a favor y en contra de la regulación de la marihuana.

Sin embargo, el debate de fondo quedó opacado por varias declaraciones que se dieron en la jornada como la revelación de Susana Boreal, congresista del Pacto Histórico, y su consumo diario de marihuana.

La legalización del consumo recreativo de marihuana ha sido uno de los asuntos más controversiales en el país. - Foto: getty Images / Yuri Kriventsoff

Pero además, un activista cannábico también se convirtió en noticia porque se paró en el atril del recinto para decir que “los marihuaneros somos los que vamos a hacer las leyes en Colombia”.

Sus declaraciones han generado múltiples críticas y un revuelo en redes sociales, donde se preguntan si esa es la argumentación de fondo de quienes quieren regular la marihuana en Colombia.

Se trata de José Miguel Quintana, un reconocido activista en asuntos del cannabis, quien tuvo la oportunidad de argumentar su postura, pero solo atinó a lanzar tan destemplada frase.

“Yo vengo a representar a los marihuaneros porque soy marihuanero hace 22 años. Fumo bareta todos los días y nunca he tenido que robar a nadie. Hemos sido víctimas del atropello por el crimen de querer fumar[nos] un bareto en paz”, dijo Quintana.

Cannabis - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Su mayor defensa para regular el cannabis de uso adulto en Colombia es que existe “una comunión con la planta sagrada” y que ese derecho se debe respetar en Colombia.

“Los marihuaneros somos los que vamos a hacer las leyes en este país, les guste o no a los gremios. Les guste o no a los indígenas. Somos nosotros los de la calle los que haremos las leyes”, dijo enfáticamente.

Quintana señaló que Colombia está en mora de regular el uso de la marihuana y pidió al Gobierno Petro no criminalizar a quienes fuman en las calles. “Quiero exigir que en este proyecto de ley se tenga en cuenta a los presos por marihuana en Colombia y en el exterior porque hay presos por ese asunto. Exigimos ese tema porque no debe haber detenidos por fumar marihuana”.

La audiencia pública resultó desdibujada por este tipo de declaraciones que opacaron la argumentación del debate. Los congresistas resultaron sorprendidos por este tipo de argumentos, pero prefirieron no decir nada porque se trata de un evento público.

Susana Boreal - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“Soy consumidora de marihuana, hacerlo todos los días me encanta”: Susana Boreal, del Pacto Histórico

La representante a la Cámara del Pacto Histórico, Susana Gómez Castaño (Susana Boreal), sigue sorprendiendo en los pasillos del Congreso. Sus intervenciones han sido criticadas por sus propios compañeros al considerar que no estudia los proyectos de ley o las reformas que se tramitan y que sencillamente lanza opiniones sin argumentos.

Este jueves 23 de febrero la congresista fijó su postura sobre la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia y confesó que consume marihuana todos los días.

“Soy consumidora de marihuana, hacerlo todos los días me encanta. Lo hago de manera regular y me encanta ver acá en el Congreso esa pancarta gigante que dice cannabis porque rompe con la ideología de este país que, precisamente, criminaliza el consumo”.

Agregó que “Hacerlo todos los días me encanta y no me da pena decirlo porque necesitamos una transformación cultural en este país, la marihuana no tiene nada que ver sobre cómo seamos como personas”.

Susana Gómez 'Boreal', representante a la Cámara por Antioquia. Fotografía tomada de Twitter @SusanaBoreal - Foto: Fotografía tomada de Twitter @SusanaBoreal

La congresista dijo que el presidente Gustavo Petro les ha dicho que la regulación del cannabis es una prioridad “para legalizarla” porque es una realidad cultural y social que no se puede esconder. Argumentó que la legislación suele ser mucho más atrasada de la realidad social que se está viviendo.

Boreal indicó que la regulación del cannabis podría traer muchos beneficios económicos y médicos al país. Además, se comprometió a liderar una causa para que en Colombia se respeten los derechos “al ocio, al disfrute y a la fiesta”.