Los ocho congresistas que quieren hundir la reforma a la salud mantendrán su voto. La iniciativa del Gobierno Petro está virtualmente hundida

Los legisladores han dicho que durante varios meses y de manera institucional se habló de buscar consensos entre los diferentes sectores políticos y que el Gobierno nacional no prestó atención en su momento. En ese sentido, la ponencia de Díaz sería derrotada fácilmente porque quienes están en contra de la reforma a la salud configuran mayorías en la Comisión Séptima del Senado.

El senador José Alfredo Marín indicó que el Ejecutivo nunca atendió los llamados para hacer un debate político sobre el tema y sencillamente quiso imponer sus posturas. “Es una posición personal. Hace más de un año le había pedido al partido no solamente no apoyar la reforma, sino que fuéramos partido de oposición de Gobierno. Nosotros creemos que es mejor archivarla. Estoy de acuerdo en reformas, pero no como la está presentando el Gobierno”, afirmó Marín.