Laura Ojeda agradeció al abogado Iván Alfaro, beneficiario de millonario contrato en la UNGRD; aclaró que la acompañó a audiencia

Laura Ojeda, la pareja de Nicolás Petro, hijo del presidente, aclaró este martes, 14 de mayo, que el abogado Iván Alfaro Gómez ya no es su defensor y sólo la acompañó durante una audiencia pública en medio de una querella judicial que sostiene con Day Vásquez, la exesposa del exdiputado de Atlántico.

“Agradezco al abogado Iván Alfaro Gómez, quien me acompañó solamente en una audiencia de conciliación en la que llegué a un acuerdo. En compañía de mi abogado Miguel Diez Rúgeles, quien me representó en la audiencia de principio de oportunidad que le negaron parcialmente a Daysuris Vásquez, asistiremos a la audiencia de acusación en su contra el próximo 21 de mayo”, anunció.

Aunque Alfaro Gómez ha desmentido que él sea beneficiario del contrato por petición de Ojeda, Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, siempre les ha dicho a sus seguidores en las redes sociales que estén atentos y pongan el foco en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. De hecho, opositores al gobierno creen que esa entidad –cuando la dirigió Olmedo López– benefició a algunos amigos del hijo del presidente. Esa es una versión que ha crecido como espuma, pero que no está confirmada.

“Hay varias personas de la oficina jurídica de la Unidad que acreditan como experiencia jurídica haber trabajado con Alfaro. Llenó la oficina jurídica de gente cercana a él, eso es absolutamente evidente. Quien le supervisaba a él el contrato era la directora jurídica, pero ahí lo que había, por lo que dice la gente que estuvo ahí, yo no puedo dar fe de lo que pasó cuando yo no estaba, pero lo que dicen los que estaban, era que la directora jurídica era una subalterna de él”, manifestó Carrillo.

Confesó que él no puede trabajar con Alfaro porque no es de su confianza y no puede pagarle 24 millones de pesos mensuales por contestar peticiones, quejas y reclamos (PQR).