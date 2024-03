Berenice Bedoya, de la Comisión Séptima, dice que ponencia alternativa de reforma a la salud es “un 95 %” la misma propuesta del Gobierno ¿Se archivará?

B.B.: Con mi equipo de trabajo encontramos tres puntos que pone en discusión y que son preocupantes. El primero es que se da libertad a los pacientes para adscribirse en los CAPS, según residencia o sitio de trabajo, pero no se especifica de una manera clara en términos de referencia o contrarreferencia. Además, el mismo Ministerio de Hacienda ha dicho que los CAPS necesitan recursos adicionales.

Otro tema, que también lo estamos viendo muy claro, es que la ponencia, tanto como la han presentado los otros cuatro senadores, no tendría posibilidad de implementarse si el Ministerio de Hacienda no presenta un aval fiscal.

B.B.: No vemos una concertación con ninguna de las dos ponencias. La opinión de varios senadores del bloque de los ocho, que pedimos el archivo, queremos presentar un nuevo proyecto concertado el 20 de julio. Que no elimine la experiencia que se tiene, el trabajo que se ha hecho durante tres décadas y que pueda ser concertado con todos.

B.B.: Dijo que iba a radicar, al menos conmigo no lo hizo. Hoy me dijo que esta reforma la había hecho con algunas EPS. No sé qué tan cierto sea, por eso es mejor ir al debate. Ya nos citaron, nos convocaron para el 2 de abril. Esperemos que sea lo mejor.