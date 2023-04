Luis Fernando Velasco, nuevo minInterior, dice que seguirá buscando apoyos individuales de congresistas para aprobar reformas

Este jueves, en medio de la instalación de la Comisión Nacional de Fútbol, el nuevo ministro Luis Fernando Velasco dio detalles sobre lo que será la estrategia del Gobierno tras el rompimiento de la coalición oficialista. De acuerdo con el recién designado funcionario, no se renunciará a conseguir apoyo para las reformas con cada congresista, individualmente.

“Nosotros seguiremos hablando con el Congreso y con todos los sectores, pero es evidente que con algunos dirigentes de los partidos la conversación no ha sido fácil. Como la conversación no ha sido fácil, dejamos la puerta abierta, pero no renunciamos a hablar con todos los congresistas”, manifestó el nuevo ministro.

Velasco asegura que la estrategia ya tiene resultados, como la carta de 18 congresistas del Partido Liberal en Cámara de Representantes. En los próximos días, el ministro espera que se manifiesten apoyos al Gobierno en el Senado de la República.

“Han demostrado que mayoritariamente quieren acompañar las decisiones, a pesar de que el director del partido no quiera acompañarla. Entonces vamos a hablar con quienes quieran acompañarnos”, agregó el exconsejero para las Regiones.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. - Foto: Ministerio del Interior

Frente al cambio del gabinete y la entrada de funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro, el ministro aseguró que “no se debe olvidar la esencia del Gobierno”.

“En este caso, es evidente que este Gobierno tiene como elemento esencial que logró que la sociedad entendiera que si nosotros ganábamos, íbamos a hacer unos cambios en el modelo de atención en salud y las pensiones”, agregó.

Velasco también habló sobre la resistencia frente a las reformas del Gobierno y sobre su experiencia en el Legislativo.

“Soy un hombre que caminé el Congreso por 24 años. Conozco congresistas, le tengo respeto al trabajo parlamentario y sé que para poder sacar una iniciativa hay que llevar argumentos, pero también escuchar argumentos. Mi tarea es conciliar, defender la esencia de lo que nosotros hemos presentado como cambio, pero evidentemente intentar sacar adelante las reformas que le ofrecimos al país”, expresó Velasco.

Congreso de la República. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Incluso, el ministro habló sobre la transición energética en el país, asegurando que Colombia es autosuficiente en términos de petróleo, pero se debe aumentar el esfuerzo en refinación.

“Es evidente que, por lo pronto, en los próximos años, vamos a necesitar ese petróleo y esa gasolina, ¿pero a qué le estamos apostando? Le estamos apostando en el país a energías limpias, a la transición energética. Oigan lo que voy a decir, que puede sonar a ciencia ficción, pero es a lo que le estamos apostando. Nosotros queremos que Colombia sea el pionero en América Latina del hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Es carros que funcionan con agua”, dijo.

Presidente Gustavo Petro. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Aseguró que la tecnología se encuentra más avanzada en otros países y que en Colombia existe un prototipo de un bus, hecho por una empresa colombiana y brasileña, que funciona con hidrógeno verde.

“No solo queremos hidrógeno verde para usarlo en nuestro país, sino para ser uno de los grandes importadores. A eso le apuesta el Gobierno y a eso le apuesta, con buenas posibilidades, Ecopetrol. Si nosotros somos productores de hidrógeno verde, recibiremos mucho más dinero que exportando petróleo”, indicó.