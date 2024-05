Margarita Rosa, sin tapujos, le envió contundente mensaje a Petro por posible reelección: “Le toca soltar a Colombia”

“Otra arrogante opinión de mi parte: no creo que sea saludable para el país que el presidente se reelija. Me gustaría que su proyecto continuara y se refinara aún más con una secuencia de nuevos liderazgos”, escribió.

Atención: “No me interesa para nada la reelección”, dice Gustavo Petro y les habla a los expresidentes de “golpes de Estado”

La también presentadora se refirió a la figura que tiene actualmente el líder del Pacto Histórico, resaltando que la misma es “provocadora de por sí”, una de las cuestiones que, para ella, ha generado grandes divisiones. “Creo que eso no ha permitido que un sector del país le copie. Eso nunca cambiará”, comentó.

Petro también habló de su posible reelección

Petro aseguró que no busca la reelección. | Foto: Presidencia

El jefe de Estado, a través de su cuenta personal de X, antes Twitter, dijo de manera categórica que no le interesa la reelección y lanzó una pulla señalando que algunos “sí se aprovecharon de ella, convocaron a la guerra y a la paz, y ahora proponen golpes de Estado”.

Isabel Zuleta explica en SEMANA su propuesta para reelegir a Gustavo Petro: “Ha dicho que no, pero esperamos poderlo convencer”

“A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz, ahora proponen golpes de Estado. La razón es una: incumplieron. No sabían lo que firmaron”, posteó el presidente.