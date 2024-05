María Antonia Pardo, exesposa del congresista Agmeth Escaf, nueva cónsul de Colombia en Chile

Sectores políticos afines e independientes a Gustavo Petro cuestionaron que el Gobierno hubiera pagado $ 4.588 millones por el arriendo de una casa en Davos durante cuatro días. No obstante, Pardo, quien ejerció como gerente de asuntos internacionales y gobierno en Procolombia, aseguró que el jefe de Estado colombiano era un “visionario” por alquilar una vivienda en esa ciudad suiza para promocionar la marca país .

“Lo correcto no es burlarse de quienes no tienen ni idea de qué se trata esto y por qué tantos países montan ‘casas’ en la calle principal del pueblo y no ‘stands’, como sugieren algunos congresistas y periodistas que hablan desde el más profundo desconocimiento”, escribió la entonces funcionaria, conocida como Nany Pardo en su cuenta de X.