María Fernanda Cabal lanza preocupante advertencia: “Petro, con fiscal, complicará mucho a este país”

SEMANA: Las elecciones mostraron que los colombianos no están de acuerdo con el proyecto del cambio o que se desilusionaron de lo prometido. ¿Qué cree que pasó?

SEMANA: Todos los candidatos cercanos a la Casa de Nariño, Verónica Alcocer y Francia Márquez perdieron. ¿Por qué?

M.C.: El colombiano tiene miedo de quedarse sin medicinas, sin salud y tiene miedo al desempleo. El tema de la seguridad está desbordado. Eso termina volviéndose una masa crítica de gente que le dice a Petro: no le creemos, no lo queremos, no lo está haciendo bien.

SEMANA: ¿Pero qué cree que va a pasar en los próximos meses?

M.C.: La oposición habló en las urnas y la data traduce la realidad. La izquierda siempre engaña y se quita la máscara cuando gobierna. El éxito de Petro ha sido vivir de la anarquía, de señalar a los demás de lo que él es. A Iván Duque le incendiaron el país por varias cosas y mire lo que hace Petro. Lo del 10 por ciento más para los alimentos y bebidas azucaradas quebrará todas las pastelerías, sobre todo en los barrios populares.

SEMANA: ¿Y cómo será la relación del presidente Petro con los nuevos alcaldes y gobernadores?

M.C.: A muchos alcaldes les va a tocar venir a hacerle fila al rey, al mesías, porque él es el dueño del presupuesto. Hay ciudades que tienen más recursos como Medellín o Barranquilla, pero hay otras que sí sobreviven con lo que les da el Gobierno. Los departamentos son terriblemente pobres, Petro no se va a volver querido, Petro va a intentar someterlos. Alcaldes y gobernadores deben unirse y trabajar en bloque porque hay intereses regionales en los que tienen que trabajar unidos y hacer presión. O sino, veremos a Petro usándolos en su necesidad para poner a los congresistas a votar las reformas.

María Fernanda Cabal busca la Presidencia para 2026. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: Sobre las reformas dicen que se enredaron y otros piensan que con el paso de las elecciones se aprobarán sin problema. ¿Qué cree que pasará?

M.C.: No soy adivina, pero puedo llegar a considerar que en la Cámara es mucho más fácil doblegar a unos congresistas que son nuevos. El Senado es más fiel a sus partidos. Eso no exime que a punta de contratación y de mermelada puedan modificar su voto.

SEMANA: Entonces van a cuadrar congresistas individualmente…

M.C.: Van a repartir mucha mermelada y de pronto les pasan con algunas modificaciones las reformas en la Cámara. En el Senado será más complejo. La reforma laboral va a dejar a la gente sin empleo, la de salud sin salud y la de pensión sin pensiones. Aquí lo tenemos todo, pero hacemos todo para no funcionar porque hemos copiado toda la basura progresista propagandística del exterior y la implementamos aquí, donde lo que necesitamos es trabajo, plata en el bolsillo, plata para comer y seguridad.

SEMANA: ¿Está feliz con lo que pasó en las elecciones?

M.C.: Es obvio que con un pésimo Gobierno y unas pésimas alcaldías de izquierda, perderían aplastantemente. La gente no es boba, pero lo que yo nunca pensé es que le fuera a ir tan mal al Pacto Histórico. Además, tienen Gobierno y perdieron. La conclusión es que la gente les dijo: no, no te compro tu Gobierno ni me gusta lo que estás haciendo, y las urnas hablaron. ¿Qué hay que hacer ahora? Ser responsables con un país, nosotros tenemos que buscar frenar las petrorreformas, que lo que buscan es concentrar el poder para someter al individuo.

SEMANA: ¿Y cómo van a frenar las reformas de Petro?

M.C.: Haciendo alianzas con otros partidos para salvar este país. La gente nos dio el mandato para salvar el país. Esto, así no le guste a la izquierda, fue un plebiscito contra Petro. Si los colombianos quisieran las reformas de Petro le hubieran votado. Yo creo que se aplicó algo que dijo la senadora Paola Holguín: Petro o patria, los colombianos escogieron patria.

María Fernanda Cabal, senadora de oposición. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿Usted liderará ese bloque?

M.C.: El Centro Democrático tiene que hacerlo, pero tenemos que hablar con los demás partidos porque uno tiene que ser responsable con un país que se nos puede ir por la borda.

SEMANA: Los resultados anticiparon las presidenciales de 2026 y, por ahora, usted es la única que ha dicho que será candidata. ¿Le ayuda a impulsar su aspiración?

M.C.: Por supuesto, pero los momentos de Dios son perfectos. Si uno no tiene que estar en unos, puede estar en otros. Y uno también tiene una edad y yo pienso que tengo la suficiente madurez política para ser presidenta de Colombia. Tengo el alma siempre para servir. Me da rabia la pobreza porque este país no se merece tener esos niveles de pobreza. El presidente Uribe nos demostró que sí se podía generar prosperidad a través de la seguridad y los indicadores económicos están allí. La seguridad trae empleo porque llega la inversión. Volvamos al sentido común de los tres huevitos de Uribe.

SEMANA: ¿En 2026 la Casa de Nariño tendrá un inquilino de derecha?

M.C.: Esto no es de derechas, el espectro es mucho más amplio y se trata de unir sectores. Por ejemplo, a mí no me gustan los subsidios cuando a cambio puede haber empleo. A mí no me gusta el subsidio cuando puede haber un crédito pagable. Yo sí creo en el subsidio del anciano o del discapacitado, pero no para los delincuentes por no matar. Esa no es una manera de sacar un país adelante mientras hay millones de colombianos que no les alcanza ni para comer y que no delinquen. ¿Ser de derecha es creer en Dios? ¿Ser de derecha es querer libre mercado y que no haya monopolios? ¿Ser de derecha es reducir esa burocracia inmensa? La gente responderá. Usemos el ejemplo de por qué los países ricos son ricos, traigamos y copiemos lo bueno y rechacemos lo malo que es Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia, Irán y todos los que ahora son amigos de Petro.

SEMANA: ¿Cómo impulsará su candidatura?

M.C.: Tiene que ser con apoyo de diferentes partidos.

SEMANA: Es muy difícil llegar a la Casa de Nariño solo…

M.C.: Pues no ha sido difícil para un presidente como Álvaro Uribe. Uno tiene que tener la mayor cantidad de gente que confluya con las mismas ideas que se reducen a autoridad y orden porque traen libertad. Hay que sumar muchos movimientos, muchos partidos.

María Fernanda Cabal. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: Dijeron que crearía un nuevo partido político, ¿es así?

M.C.: No es cierto. No tengo características de deslealtad y a mí no me van a ver brincando de un partido a otro, ni cambiando de máscara.

SEMANA: ¿Y cómo va a convencer a un Germán Vargas Lleras, a un César Gaviria y a otros líderes políticos?

M.C.: Tenemos más afinidades que diferencias. Por ejemplo, a César Gaviria se le critica muchísimo por la apertura económica, pero esa reforma fue buena, hubo desarrollo. Cuando usted ve el tema macro como reforma económica fue excelente. Germán Vargas es un gerente excepcional porque él manda y ejecuta. Enrique Peñalosa me genera mucha admiración en sus ejecutorías, pero Peñalosa es terriblemente antipático por su forma de ser. Si vamos al espectro general, son más las afinidades que las diferencias. Nos toca buscar puentes para poder atraerlos sin que yo les genere desconfianza, convencerlos de que yo no soy un monstruo de la extrema derecha.

SEMANA: La prueba de lo que usted busca serán las elecciones al Congreso en dos años…

M.C.: En las listas de Cámara y Senado vamos a recibir muchas más solicitudes de avales de las que recibimos en las pasadas elecciones. Eso permitirá tener un universo de candidatos para poder seleccionar los mejores y recomponer un partido que tiene que volver a crecer.

María Fernanda Cabal. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿El Pacto Histórico reducirá sus curules?

M.C.: El Pacto se implosionó y volver a recomponerlo será muy difícil porque había una figura que era Petro y tiene un desgaste muy grande. Les va a tocar volver a repetir una lista cerrada porque esos candidatos no logran un voto solos. Les puedo apostar que el Pacto Histórico se reduce, por lo menos, a la tercera parte.

SEMANA: ¿Cómo le irá a Gustavo Petro en lo que le resta de Gobierno?

M.C.: Hay quienes dicen que va a radicalizar su postura, que se volverá más anárquico y violento. Esa es una posibilidad. Ya nos mostró quién era, que él no va a cambiar y que insistirá en sus reformas. Va a tratar de apretar, pero algo más peligroso es que Petro, con fiscal, complicará mucho a este país.

SEMANA: ¿Habrá persecución?

M.C.: Un Petro con fiscal, y que en sus antecedentes tenga señalamientos por persecución, complica mucho más este país.

