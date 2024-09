María José Pizarro responde a reparos de Gustavo Bolívar, quien rechazó una alianza con ella: “Mi objetivo prioritario es la unidad”

La parlamentaria contestó en un trino, en el que no lo etiquetó, pero en el que habló sobre defensa de ideales “por encima de valoraciones personales”. De acuerdo con la senadora, el “objetivo prioritario” es vencer a la “derecha radical”, refiriéndose a que Bolívar no votaría por ella si llegara a ser la candidata única del petrismo.

“Creo que sí. Cuando una persona te dice ‘te quiero’ y te abraza, tú confías en esa persona. Si la persona me dice ‘te odio’, yo espero de esa persona lo que quieras. Si es un adversario, siempre lo he dicho, con el uribismo he sido agresivo y ellos conmigo. Lo acepto porque es un toma y dame. Pero uno no espera de las personas que están al lado y las que te han dicho, ‘oye, te quiero mucho’ o ‘ven te abrazo’. Uno no lo espera. Ahí es cuando duele”, contó.