Máximo Noriega, los líos del hombre de confianza de Nicolás Petro

Máximo Noriega es un personaje esencial en el escándalo que hoy salpica a Nicolás Petro. El político es un peso pesado en el Atlántico, un político curtido que le apuesta a suceder a Elsa Noguera en la gobernación con el aval del Pacto Histórico. Day Vásquez, la exesposa del hijo del presidente, asegura que él era el enlace con el llamado Hombre Marlboro, Samuel Santander Lopesierra. “Todo se hizo a través de Máximo. La plata que entregaba se la entregaban a Máximo. El señor nunca le entregó nada directamente a Nicolás”, contó Vásquez en entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila.

Noriega aseguró que conoce a Nicolás desde hace años y que lo ayudó en la campaña a la gobernación en 2019. Según El Colombiano, le donó en 2019 la suma de 35 millones de pesos. Hoy Noriega dice que es su asesor.

A Day no le gustaba la cercanía de su entonces esposo con Máximo y así se lo hizo saber en un chat. “Te vas a meter en líos”, le advirtió.

Day Vásquez: Deja de hablar tanto con Máximo.

Day Vásquez: Te vas a meter en líos.

Nicolás Petro: ????

Day Vásquez: Está pidiendo puestos y $.

Day Vásquez: Me lo acaba de decir Pedro.

Day Vásquez: Tienen grabaciones.

Nicolás Petro: Mmmmmmm.

Day Vásquez: Párale bolas.

Nicolás Petro: ¿Y a quién le está pidiendo puestos y plata?

Day Vásquez: No sé.

Day Vásquez: Que te cuidaras de Máximo.

Nicolás Petro: Bueno.

Day Vásquez: Máximo te está utilizando.

En total, según ella, Noriega le habría llevado en efectivo a Nicolás 600 millones de pesos, solo del Hombre Marlboro. Y con un agravante. Nicolás le habría seguido pidiendo plata a Santander Lopesierra, ya con su papá en el poder, para ayudar a la campaña de Noriega a sus aspiraciones a la gobernación.

El candidato es un petrista de vieja data. Coordinó la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia en el Caribe en 2010. Este rol lo llevó a trabajar en la Alcaldía de Bogotá del ahora primer mandatario como secretario del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Luego, fue uno de los siete gerentes del Fondo de Vigilancia y ocupó la dirección del Instituto de Acción Comunal. Tanto en Barranquilla como en el Atlántico ha estado en varios cargos públicos y de diferentes administraciones.

En la alcaldía de Petro, Noriega terminó enredado en un lío que le generó una sanción de la contraloría. En el Fondo estuvo menos de un año, del 9 de julio de 2014 hasta mayo de 2015. Para ese entonces ya había tres funcionarios que habían pasado por ese cargo. La Contraloría lo investigó y luego lo sancionó por la compra de equipos que no fueron usados para la seguridad de la capital del país. La condena fiscal incluía un pago de 220 millones de pesos.

El Turco Hilsaca y Santander Lopesierra son dos de las personas que, según Day Vásquez, le habrían entregado dinero a Nicolás Petro para la campaña de su padre, Gustavo Petro. No obstante, el dinero no llegó a ese destino y al parecer se quedó en los bolsillos de Nicolás. - Foto: suministrada a semana por api

Noriega salió a calificarse como víctima de lo que él llamó una “aniquilación moral” y optó por irse con toda contra Day. Palabras más, palabras menos, la trató de mujer despechada y acusó a quienes han dado crédito a sus denuncias de usar el “dolor y afectación emocional (por su separación) como sucia arma política”. Aclaró que no conoce al Hombre Marlboro, sino a su hijo, y negó haber recibido dineros o haber acompañado a Nicolás Petro a ninguna reunión política de la campaña de su papá. Además, advirtió que demandará a Vásquez penalmente.

La procuraduría lo llamó a dar su versión de los hechos para la investigación que se abrirá contra Nicolás Petro.

Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro - Foto: SEMANA

Otro de los salpicados es Germán Londoño. Day cuenta que un día entró a Telegram y vio algo que le llamó la atención. “Era una conversión con un amigo de él, con Germán. La conversación decía: ya nos va a entregar 300. Yo quedé… ¿cómo así 300? ¿Ya va a entregar 300? Entonces, Nicolás le decía (a Germán): ‘Coge 100 para ti, cogemos para una oficina y el resto me lo entregan a mí’. Yo le reclamé a Nicolás, le dije: ‘No me pensabas decir esto’. Y me dijo: es que te quería dar la sorpresa, que no sé qué y no sé cuándo. Yo le dije: ‘¿Cuál sorpresa, Nicolás? Tú no me ibas a decir esto’, o sea que me iba a enterar de esto, y me imagino que así fue, fueron muchísimas cosas”.

Esa conversación sucedió en septiembre, después de elecciones. Para Day es claro que Nicolás se está enriqueciendo ilícitamente al pedirles plata a personas que esperan que les haga algún tipo de vuelta con el papá, “porque, obviamente, esto se lo están dando (el dinero) a cambio de cosas. De pronto, contratos, favores en Presidencia o algún ministerio, y él no tiene esa posibilidad”, aclaró ella.

Nicolás Petro - Foto: gerardo gómez

El otro enlace que Day menciona es el primo de Nicolás, Camilo Burgos. Él es la persona clave en una de las polémicas de las que Nicolás ha sido protagonista: la camioneta Chevrolet Tahoe blindada, avaluada en 400 millones de pesos, que le entregaron en agosto de 2022, apenas se posesionó su papá en la Casa de Nariño.

El vehículo, sin embargo, está a nombre de la empresa JMS Constructores, propiedad del contratista Juan Manuel Sarmiento. “No solamente le dieron carro. También le dieron plata”, contó Day en la entrevista. Detalló que se dio cuenta de eso un día que estaban en el hotel Tryp de Bogotá y ahí alguien llevó 100 millones de pesos. “Pero no estoy segura de que haya sido este señor, porque los llevó el primo de Nicolás, Camilo Burgos. El primo era el que tenía el contacto con esta gente”, agregó ella. Los tres tendrán que dar explicaciones.