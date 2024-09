Mientras comisionado de paz anuncia segundo ciclo, Segunda Marquetalia dice que no firmará la paz con el Gobierno Petro

Desde las cuentas oficiales de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se anunció que continuarán los diálogos con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y como gran anuncio dijeron que el segundo ciclo de negociaciones se hará en La Habana, Cuba. Sin embargo, dicho anuncio ya se había hecho en Caracas, Venezuela, al cierre de la primera ronda en el mes de junio.

Por esa razón, es extraño que el Gobierno Petro esté dando como avance y noticia que Cuba será la sede porque ese anuncio ya se había hecho y se esperaba que la ronda iniciará en la primera semana de agosto. De hecho, en la comunicación de la delegación del Ejecutivo no se da una fecha para ese próximo encuentro en la isla y lo estimado es que sea en el mes de octubre, dos meses después de lo pactado inicialmente.

En dicho anuncio del Gobierno Petro asegura que en esta semana harán una reunión preparatoria en Tumaco, Nariño, y que el 21 y 22 de septiembre se hará “un evento colectivo con la participación de líderes sociales, distintos sectores de la comunidad y autoridades de orden territorial y nacional”

No obstante, el Ejecutivo no hace referencia alguna sobre la petición de la Segunda Marquetalia de levantar la orden de captura con fines de extradición que existe contra Iván Márquez, condición inamovible de los guerrilleros para seguir negociando.

🚨📰 Compartimos comunicado de la Delegación de Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con la Segunda Marquetalia-EB.



En días pasados Otty Patiño dijo que dicha petición no era viable. “La Segunda Marquetalia, después de una declaración que nos llenó de optimismo, está pidiendo algo que ya se planteaba como superado, y es que si no hay la suspensión de la orden de captura contra Iván Márquez, no es posible que siga adelante este proceso de paz”, dijo Patiño.

Agregó: “Es una echada para atrás y genera una crisis porque la suspensión de orden de captura contra Iván Márquez no es posible porque él está pedido en extradición”.

En medio de todo el optimismo del Gobierno Petro por seguir en los diálogos de paz, el jefe negociador de la Segunda Marquetalia, Walter Mendoza, aseguró que no habrá firma de un acuerdo de paz con Gustavo Petro. “No queremos un proceso de paz exprés, un proceso con tantos problemas como los que hay en Colombia y de más de 60 años, no tiene una solución pronta. Eso no es cierto”, dijo el guerrillero en entrevista con el diario El Mundo de El Salvador.

En dicha entrevista volvió a decir que el tema de Iván Márquez debe solucionarse para seguir en el diálogo y que están a la espera de una respuesta oficial del Ejecutivo. “La mesa está estancada, el proceso no está suspendido. Deseamos que se pueda llegar al segundo ciclo, tal y como se acordó en la ciudad de Caracas. Hay una dificultad y la puso el Gobierno el Gobierno, nosotros no”.

Como en diferentes escenarios han sido vinculados con el narcotráfico, Mendoza señaló que esos señalamientos no son ciertos. “Nosotros no somos narcotraficantes, somos una organización guerrillera. Algunas unidades guerrilleras están en zonas cocaleras y ahí se establece un impuesto”.

Queda claro que los grupos criminales en Colombia no quieren firmar la paz con el Gobierno Petro y así lo han manifestado. Sumado a la declaración de Walter Mendoza, alias Calarcá también dijo que no firmarían un acuerdo con Petro. Además, el ELN cada día está más distante del Ejecutivo e Iván Mordisco no quiere saber nada de diálogos de paz.