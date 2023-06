Mientras el Gobierno Petro dice una cosa, el ELN dice otra: ¿qué está pasando en la mesa de negociación?

A pesar de que la delegación de paz del ELN mantiene un constante contacto con el Gobierno nacional, los enviados especiales de los países garantes y los acompañantes de la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia, en la mesa de negociación parece haber un teléfono roto.

Así queda claro con las constantes contradicciones que hay entre las declaraciones que emite el Gobierno sobre el proceso de paz y lo que luego sale a decir el ELN, que en varias ocasiones ha desmentido afirmaciones hechas por la administración de Gustavo Petro.

El ELN no ha hecho más que torpedear el proceso de paz - Foto: guillermo torres-semana

Este martes, por ejemplo, el ELN dijo que la financiación para sus hombres, a través de un fondo internacional, sí se tocó en la mesa de diálogo, tema que había sido negado por el comisionado de Paz, Danilo Rueda.

Desde que se cerró el tercer ciclo de conversaciones en La Habana (Cuba), se ha especulado sobre esa posibilidad y el propio presidente Gustavo Petro indicó que esa sería una vía para que la guerrilla deje de delinquir durante el cese al fuego bilateral.

Aunque el Ejecutivo dijo que ese asunto no se había tocado en la mesa, la delegación guerrillera señaló todo lo contrario y desmintió al Gobierno.

“El tema del financiamiento de la fuerza combatiente en un cese el fuego se ha colocado en la mesa de diálogos y la Comunidad Internacional lo sabe, por tanto, hemos cumplido con nuestras responsabilidades”, dijo la delegación guerrillera.

Danilo Rueda, alto comisionado de Paz. - Foto: Imagen tomada de Twitter @ComisionadoPaz

El asunto no tendría nada de novedoso y sería un punto más entre las partes que se toca en la negociación, pero el pasado 16 de junio la oficina del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, emitió un comunicado frente a las versiones sobre la implementación de un fondo multidonante para dar recursos a integrantes de la guerrilla del ELN.

En el texto se afirma que este tema “no ha sido tratado en la mesa de diálogos” que adelanta actualmente el Gobierno con la guerrilla.

Otros episodios

Esta no es la primera vez que el ELN sale a desmentir al Gobierno. El pasado 4 de abril, Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell enviaron una comunicación a quienes acompañan el proceso de paz para informarles que no es cierto que hayan aceptado un encuentro con la delegación del Gobierno Petro, antes de iniciar el tercer ciclo de paz.

“Como están informados, nuestra delegación de diálogos aceptó la propuesta de la delegación del Gobierno de prolongar la fecha de inicio del tercer ciclo, pero no aceptamos la realización de un interciclo previo, tal como lo pudieron constatar en la nota que le enviamos al Gobierno, con copia a garantes y acompañantes permanentes. A pesar de ello, la realización del interciclo la está anunciando públicamente en entrevistas recientes del jefe de la delegación gubernamental”, dicen los negociadores del ELN.

Los delegados del ELN hacían referencia a que algunos negociadores del Gobierno indicaron que se adelantarían unas reuniones previas al tercer ciclo de paz que se hará en La Habana (Cuba). Por esa razón, es la segunda oportunidad en que la guerrilla desmiente públicamente al Ejecutivo por los anuncios que hacen referentes a la negociación.

El presidente Gustavo Petro anunció un cese al fuego con el ELN el 31 de diciembre del año pasado - Foto: Presidencia de la Republica

Pero tal vez el episodio más sonado fue el sucedido en enero de este año, cuando el grupo guerrillero salió a desmentir el anuncio del presidente Gustavo Petro, frente a que se había logrado un acuerdo de cese al fuego con esta organización ilegal.

No obstante, apenas horas después, los elenos dijeron que no era cierto que se hubiera pactado ese mecanismo y que no podían asumir una responsabilidad por decisiones unilaterales del Ejecutivo.