Confidenciales “Lo de las maletas llenas de dinero es una constante en este gobierno”: Juan José Lafaurie

Tras el escándalo de Laura Sarabia, exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, esta semana se conoció que otro exfuncionario del Gobierno estría involucrado en el caso de un maletín llenó de dinero. Se trata de Diego Enrique Vargas Vega, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, nombrado por Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.

SEMANA se comunicó con Vargas, quien aseguró que la persona que ingresó la maleta con la plata fue un amigo cercano. Además, indicó que el morral solo contenía cinco millones de pesos, puntualizando que 500 millones de pesos no caben en un maletín ejecutivo convencional.

“El jueves 13 de abril, recibo la visita de un amigo de muchos años de amistad. Fue a la entidad a visitarme y a desearme buena gestión. Yo no era subdirector, me posesioné el 18 de abril. Yo no era servidor público, estaba recibiendo el empalme. Es algo irracional decir que 500 millones de pesos caben en un maletín ejecutivo. No caben ahí”, manifestó el exfuncionario.

Este hecho provocó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales y varios internautas volvieron a cuestionar la transparencia con las que se están haciendo las cosas en el actual gobierno. Uno de los primeros en pronunciarse fue el abogado Juan José Lafaurie.

“Lo de las maletas llenas de dinero es una constante en este gobierno”, escribió el hijo de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en su cuenta personal de Twitter, donde ha estado bastante activo durante los últimos meses.

Lo de las maletas llenas de dinero es una constante en este gobierno — Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) June 27, 2023

Este medio finalmente consultó con la UNGRD y conoció que la entidad no ha abierto, hasta el momento, ninguna investigación interna en torno al caso.