Miguel Uribe denuncia “saqueo millonario” a la ANT: contratos por prestación de servicios aumentaron 400%

🚨Denuncia: la ANT, un saqueo millonario🚨 El derroche también es corrupción y la manera en que están contratando para comprar apoyos, pagar favores y apoyar a sus amigos no solo es un descaro, sino una ilegalidad. La ANT aumentó en un 440% la contratación por prestación de… pic.twitter.com/rg8DJEsxnJ

“En el Gobierno de Gustavo Petro no defienden el derecho al trabajo de los colombianos, defienden el derecho al trabajo de los amigos de Petro. Es por eso que hemos puesto en conocimiento todas estas irregularidades ante los entes de control y esperamos que se resuelvan lo más rápido posible. El derroche también es corrupción y la manera en la que están contratando para comprar apoyos, pagar favores y ayudarle a los amigos no solo es un descaro, sino que es una ilegalidad. No más corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro”, sentenció el senador Uribe.