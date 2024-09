MinHacienda aterrizó al presidente Petro y dejó claro que Colombia no pedirá refinanciar la deuda externa al FMI

“No estamos renegociando el crédito, no estamos hablando de renegociar el crédito del Fondo Monetario Internacional; ya pagamos tres de ocho cuotas y se van a seguir pagando”, dijo el ministro.

“Yo voy a hablar con la señora Georgieva [presidenta del FMI], se llama, ¿cierto?, que es la directora, presidente, no sé bien, del Fondo Monetario Internacional, para cambiar esa deuda de corto plazo por la misma deuda, porque hay que pagar y nosotros pagamos, pero en el largo plazo”, expresó Petro, hace varios días.

“El Fondo Monetario Internacional está adelantando un estudio para establecer por qué el nivel de riesgo que corren a Colombia es muy alto en la colocación de bonos y en la colocación de algunos créditos de multilaterales, no con el fondo monetario”, dijo.

El alto funcionario del Gobierno aseguró que en 2025 está proyectado el presupuesto en 112 billones, de los cuales, el 53 % son intereses; es decir que ese pago de intereses los están “estrangulando” y dijo que están cubriendo y respondiendo a todos los compromisos que tiene el país y que no es deuda que “viene de atrás”.

MinHacienda admitió, desde Nueva York, que el presupuesto que radicó el Gobierno Petro para 2025 sí “tiene un pedazo desfinanciado”

“Ese decreto, en principio, como dice la ley, la ley lo establece, al no ser aprobado o no haber decisión en el Congreso, que no hubo decisión sobre el monto tampoco, el presupuesto que se decreta es el que quedó radicado”, aseguró Bonilla.