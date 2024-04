Ministra de Ciencias aclaró su experiencia en Harvard, pero reconoció “inconsistencia” en otro documento en debate en el Congreso

Olaya respondió en el Congreso que cuando hizo ese trabajo en Harvard fue porque la institución tiene un proceso de selección para realizar instancias de investigación posdoctoral. Dijo que en la página del Sigep se aclaró que hizo esa residencia posdoctoral y no que era profesora de Harvard.

1️⃣ "Debido a que en el cuestionario del debate de control político, no recibí la solicitud puntual sobre irregularidades en mi hoja de vida, considero transparente y responsable hacer claridad sobre la misma, como parte de mi ética profesional", ministra @YeseniaOlayaR . pic.twitter.com/62ze5wgZnr

Uno de los reclamos que hacía Pedraza es que Olaya no fue docente de Harvard y que, supuestamente, así lo habría sustentado en su hoja de vida. Tras la denuncia, la ministra tuvo que salir a aclarar lo sucedido con su experiencia y certificados.

Hasta el presidente Gustavo Petro se metió en la polémica y dijo que él también podría decir que es profesor porque dictó algunas clases. “Yo he dado clases en universidades y me siento profesor: ¿Uno no puede ponerlo en hoja de vida? ¿Está prohibido? ¿Porque soy de izquierda o ella de piel negra?”, dijo.