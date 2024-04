Petro defendió a la ministra de Ciencias: “La extrema derecha quiere tumbarnos” y dijo “la quieren sacar por tener la piel negra”

Y añadió: “Entonces coinciden con la extrema derecha que quiere, literalmente, tumbarnos, porque les hemos descubierto sus negocios. Y la manera es decir que la Ministra de Ciencia y Tecnología, que dio unas clases en un seminario en Harvard, porque además tiene un postdoctorado en Harvard, etcétera, entonces que esas clases no pueden equipararse a lo que en una hoja de vida en Colombia, que en muy pocos casos se puede llenar así, di unas clases en Harvard, eso casi, muy pocos. Entonces, dice eso no es experiencia docente y el título de la hoja de vida dice experiencia docente”.

“No es experiencia docente dar un seminario a estudiantes en una universidad acreditada porque dicen que no es parte del cuerpo docente, pues yo he dado clases en universidades y yo me siento profesor, eso le dicen cátedra, claro, yo no sigo las nóminas de ninguna universidad y entonces no puedo ponerlo en mi hoja de vida, está prohibido, porque yo soy de izquierda, porque ella es de piel negra”, anotó el jefe de Estado.