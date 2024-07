Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pide que actas de elecciones en Venezuela se verifiquen de manera independiente

El mensaje llama la atención porque se trata de otro ministro del Gobierno Petro que se pronuncia sobre el resultado electoral en Venezuela, a pesar de que el presidente Gustavo Petro sigue sin dar declaraciones por lo ocurrido en el vecino país. Desde hace más de 24 horas el mandatario colombiano no ha enviado mensajes sobre ningún tema.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, afirmó el presidente chileno.