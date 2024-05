Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, niega que el Gobierno esté pensando en la reelección: “El presidente no está en eso”

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a la idea de una reelección del presidente Gustavo Petro, como se ha rumorado desde el mismo petrismo. Velasco dijo que ni el Gobierno, ni el mismo mandatario están pensando en esa idea.

“Tengo que ser respetuoso de lo que piense la senadora Zuleta, pero el Gobierno no está en eso. El presidente no está en eso, no creo que sea la prioridad del país, tiene demasiadas dificultades y problemas para que nos enredemos en un tema en el que ni el Gobierno ni el presidente están”, aseguró Velasco a los medios de comunicación desde el Congreso.

La respuesta se da luego de que la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, dijera que tiene esa idea y la está impulsando. “Es mi opinión, es la opinión que he recogido de varios integrantes de este proyecto político. En las calles vi la manifestación, participé en las manifestaciones del primero de mayo. En las calles encontré pancartas con esta consigna de reelección del presidente Gustavo Petro. Sobre todo porque no se le ha permitido gobernar”, le dijo Zuleta a SEMANA.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. | Foto: Juan Carlos Sierra-semana

La senadora aclaró que por ahora se trata de una idea que tiene y reconoció que hoy no hay consenso, incluso, dentro del mismo Pacto Histórico. “Nos falta sentarnos a discutir, a darle forma. En este momento no hemos hecho eso, es una opinión personal. No sabría decirle quién está a favor y quién está en contra en la bancada del Pacto”, afirmó la senadora.

La idea también ha tomado relevancia porque el excanciller Álvaro Leyva lanzó la propuesta de una Constituyente a través del acuerdo de paz firmado con las Farc en La Habana en 2016 y Petro la recogió. Algunos sectores cuestionaron que supuestamente el mandatario estaría buscando la posibilidad de reelegirse a través de ese mecanismo.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“Toda la estrategia de hablar de Constituyente es porque uno de los vehículos que quedó establecido luego de la prohibición de la reelección para restablecerla es a través de una asamblea nacional Constituyente. ¿Por qué le gusta hablar de constituyente? Porque es prácticamente uno de los dos mecanismos para restablecer la reelección”, aseguró el expresidente Iván Duque en entrevista con SEMANA.

Otro de los que se refirió al tema fue el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, quien negó que por ahora sea una posibilidad más allá del deseo. “A todos, a la gente le gustaría, pero hoy jurídicamente no es viable”, le dijo Ocampo a esta revista.

Y agregó: “Uno qué puede decir de lo que quisiera cuando jurídicamente no es viable. A muchos nos gustaría y sería, sin duda, una campaña muy interesante, pero hoy no pasa del deseo, no hay cómo”.

Isabel Zuleta, senadora por el Pacto Histórico. | Foto: Guillermo Torres /Semana

Ocampo también se refirió a la asamblea nacional constituyente que propuso Petro. Dijo que esta idea no pasa por la reelección. “Estoy seguro de que el presidente no haría una asamblea nacional constituyente para una reelección. Eso no. Creo que el país tiene problemas más importantes”, aseguró el congresista del petrismo.