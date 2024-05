Reelección de Petro “hoy no pasa del deseo, nos gustaría, pero jurídicamente no es viable”, dice Alejandro Ocampo

Sin embargo, el congresista Alejandro Ocampo, quien hace parte de esa coalición política, considera lo contrario. “A todos, a la gente le gustaría, pero hoy jurídicamente no es viable”, le dijo Ocampo a SEMANA .

“Uno qué puede decir de lo que quisiera cuando jurídicamente no es viable. A muchos nos gustaría y sería, sin duda, una campaña muy interesante, pero hoy no pasa del deseo, no hay cómo”, manifestó.