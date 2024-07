“No debí caer en la provocación, me disculpo con el corazón en la mano”: Pacho Santos tras incidente en la Plaza de Bolívar

De acuerdo con las imágenes que llegaron hasta SEMANA, se observa a un exsoldado profesional con un megáfono lanzado señalamientos contra el exvicepresidente y él se acercó. “No me toque”, le dijo el exmilitar, mientras seguía gritando: “No estoy de acuerdo que estén buscando políticos”, manifestó.

“Agresión, agresión, no lo agreda, respete a los soldados”, gritaban los acompañantes del exmilitar. Santos, molesto, fue separado de la escena por su esquema de seguridad.

“Hoy me acerqué a la plaza de Bolívar para saludar y dar mi reconocimiento a nuestra Fuerza Pública, a esos hombres y mujeres que he apoyado desde siempre y apoyaré hasta el último de mis días”, narró.

Añadió: “En medio de esto, algunos pocos intentaron provocarme con comentarios ofensivos y lamentablemente lo lograron, me acerqué a hablarles y entre los gritos y la difamación yo también me alteré”.

“Me disculpo por eso con el corazón en la mano. Pero la buena noticia es que luego del altercado, conversé con un par de ellos, bajamos los ánimos y terminamos con un buen apretón de manos. Así somos los colombianos, apasionados, frontales, conciliadores y honestos. Me disculpo de nuevo y los espero mañana en el plantón por la democracia”, expresó en Twitter.

En el video que divulgó a través de sus redes sociales, el dirigente político explicó: “Desafortunadamente unos muchachos que no conocen lo que ha sido la trayectoria, salieron a ofender y yo me ofendí. Y me equivoqué y después les pedí disculpas. Es lo que uno tiene que hacer, reconocer la equivocación”.