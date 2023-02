“No hubo acuerdo”: Andree Uribe, exsecretaria de Salud de Medellín, anunció su retiro del movimiento Independientes

Este lunes, Andree Uribe, exsecretaria de Salud de Medellín, anunció su renuncia al movimiento Independientes, del alcalde Daniel Quintero Calle. En un comunicado, la exfuncionaria aseguró que no se logró llegar a un acuerdo metodológico para escoger candidato a la Alcaldía, lo cual motivó su salida.

Al inicio, la exsecretaria aseguró que nunca pensó ocupar un cargo público. Sin embargo, al tener la oportunidad, entendió la política como “un poderoso instrumento para transformar la vida de las personas”.

Andree Uribe Montoya fue alcaldesa encargada de Medellín en medio de la suspensión de Daniel Quintero. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

En ese sentido, fue invitada a participar en el proceso de precandidatura a la Alcaldía de Medellín del movimiento Independientes.

“Me motivaron sus principios de protección a la vida, el medio ambiente y los recursos públicos. Junto a una significativa base social nació el movimiento en 2019, iniciando un camino, sin jefes políticos. Solo con la fiel convicción de lograr construir un mundo mejor, donde la vida estaría en el centro de todo”, manifestó.

En el camino, según narró, no encontró acuerdos metodológicos en el proceso de selección. “He decidido retirar mi nombre del proceso al que fui invitada, para continuar este camino hacia la Alcaldía de Medellín de manera autónoma. Estoy convencida de que este es el tiempo de las mujeres y que lograremos hacer historia eligiendo una mujer por primera vez a la Alcaldía”, agregó.

Anuncio mi retiro del proceso interno de @independienteco seguiré trabajando junto a la gente por la Medellín que soñamos. pic.twitter.com/KitbP1OklG — Andree Uribe Montoya (@AndreeUribeM) February 27, 2023

De esta forma, invitó a la ciudadanía “a seguir en las calles y en los barrios trabajando para hacer realidad esa Medellín que tanto hemos soñado”.

En conversación con SEMANA, la exsecretaria de Salud detalló que su salida se dio por no poder acordar la metodología con la que se iban a escoger los primeros clasificados para aspirar a la Alcaldía de Medellín.

“Fue un tema un poco complejo cuando discutimos desde lo técnico. No se llegó a un acuerdo con la metodología de la encuesta. Se realizó por medio de una serie de foros y una encuesta. Se debía aprobar el diseño metodológico primero, pero este no se socializó y se llevó a cabo la encuesta”, explicó la exsecretaria de Salud de Medellín.

Juan Carlos Upegui, precandidato a la alcaldía de Medellín, por el movimiento Independientes de Daniel Quintero. - Foto: Prensa candidato.

Finalmente, el resultado de la encuesta la clasificó como precandidata por el movimiento, quedando en segundo lugar después de Juan Carlos Upegui, exsecretario de la No Violencia en Medellín y primo de Diana Osorio, esposa del alcalde Daniel Quintero.

A pesar de esto, no le permitieron analizar la metodología del proceso después de que se realizó.

“Yo soy realmente técnica y quería conocer el diseño metodológico y no fue posible esa revisión a profundidad. No hubo un acuerdo. No sé por qué no me dejan revisarlo. Hablaron de unos diseños, pero a profundidad no fue posible”, dijo en conversación con este medio.

Frente a la falta de garantías en Independientes, que aspira a ser un partido político, la exsecretaria aseguró que tienen “oportunidades de mejora”.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín. - Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

“Están en una construcción para ser partido y para esto son válidos los aportes y las mejoras. Al día de hoy, creo que sí podría haber oportunidades de mejora. Para ser un partido deberán ajustar y afinar estos procesos. En esta situación no es benéfico someter el nombre a ver si cambian o no cambian los procesos”, indicó.

A pesar de su salida de Independientes, la exsecretaria sigue firme en su deseo de aspirar a la Alcaldía de Medellín y analiza las posibles vías para postular su nombre.

“En este momento estamos en esta revisión. Tenemos un proyecto de ciudad para llegar a la Alcaldía de Medellín y hay varias vías. Estaremos esta semana analizándolo con el equipo”, concluyó la exsecretaria de Salud y exalcaldesa encargada de la capital de Antioquia.