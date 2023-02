Gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, dice que la ‘paz total’ podría fracasar por falta de voluntad de bandas criminales

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, sigue con las preocupaciones frente a la ‘paz total’ por cuenta de que las bandas criminales siguen extorsionando y delinquiendo en varias regiones del país.

Hace un par de semanas, los gobernadores de los 32 departamentos le expresaron al presidente Gustavo Petro su preocupación por el tema y, además, le manifestaron que no tenían claridad sobre el papel que ellos podrían jugar, por ejemplo, en el cese al fuego con los grupos ilegales.

Por esa razón, Espinosa indicó que no está claro el cumplimiento de las organizaciones ilegales en los compromisos adquiridos con el Gobierno nacional.

“Creemos en la buena intención del presidente, me parece válida esta visión del presidente y vemos que es una forma novedosa de intentar pacificar este país y disminuir los niveles de violencia, pero en oportunidades pensamos y vemos que hay un nivel de ingenuidad”, dijo Espinosa en una entrevista con Telecafé.

El comisionado de paz se ha venido reuniendo con diferentes grupos armados para buscar la ‘paz total’ que propone el presidente Gustavo Petro. - Foto: afp

A juicio del gobernador de Sucre, hay muchos integrantes de bandas criminales que no están dispuestos a someterse a las políticas de la ‘paz total’ y por eso cree que no están claras las reglas del juego con esas organizaciones.

“Hay mucha gente de esa que tiene la cabeza dañada, y que tiene su corazón en eso, que maneja todo lo ilegal. Estos tipos son los que saben administrar esas cosas, son los que saben producir la coca y exportarla. Yo soy un poco escéptico con esa voluntad”, dijo.

Señaló que tampoco está claro como se tratará el tema del narcotráfico y que ese es uno de los puntos más importantes que deberían estar sobre la mesa. “El Gobierno debe tomar decisiones en esto, el tema de que no se fumiga, pero no se legaliza, le está haciendo mucho daño al país”, dijo.

Héctor Olimpo Espinosa fue presidente de la Federación Nacional de departamentos. - Foto: Gobernación de Sucre

Agregó: “Yo siento que él (presidente Petro) tiene una línea de pensamiento y anda buscando soluciones, está muy ansioso y deseoso de poder acertar; si su equipo, que es el encargado de todo el tema operativo, no le copia y hace que las cosas sucedan, el presidente se va a quedar con muchas frustraciones, y el reto no es hacer análisis, el reto es hacer las cosas. La ‘paz total‘ propuesta por el presidente, que tiene toda la voluntad, puede fracasar rotundamente si no planifican bien el tema del narcotráfico”.

El gobernador también habló de las relaciones de los gobernadores con los funcionarios del Gobierno Petro y aclaró que no se puede generalizar, pero que las buenas experiencias no han sido con todos los servidores.

“Con ministerios como el de Vivienda, el ministerio del Interior y el ministerio de Transporte hay un excelente diálogo, pero también hay que mendionar entidades como la Dirección Nacional del Riesgo, en la que uno encuentra improvisación e incapacidad. El manejo del riesgo del país esta sometido a los mayores niveles de incapacidad. Tengo queja de todos los gobernadores porque prometen alimentación que no llega, prometen ollas comunitarias que no llegan, mercados que no llegan, maquinaria que no llega. La ministra de Minas dice una cosa hoy y otra mañana”.

Finalmente, indicó que el canal de comunicación con el presidente Petro está activo y que el mandatario es receptivo a los pronunciamientos que hacen los gobernadores del país, sin embargo, resaltó que el problema podría radicar en que los funcionarios del Ejecutivo no están atendiendo los llamados que Petro les hace para ejecutar en las regiones.

”El Estado está para llevarle bienes y servicios a la gente, pero si es incapaz para llevarle bienes y servicios a la gente, quiere decir que tengo que reestructurar el Estado”, afirmó.

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta. - Foto: Fragmento de video compartido en redes sociales

El común denominador es que los gobernadores están de acuerdo con que un cese de hostilidades es un alivio humanitario para los colombianos, pero les preocupa que no se ha dicho todo.

Por ejemplo, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, lleva un par de días señalando que las disidencias siguen atemorizando a los habitantes de la región. El viernes 20 de enero pidió a las autoridades verificar una información sobre panfletos en los que las disidencias citan a los habitantes de Vista Hermosa a una reunión de tres días, por lo que les pidió “dejar de joder a la gente”, que quiere vivir tranquila.

“El Gobierno debe ser firme y saber que no está negociando con angelitos y que ellos no malinterpreten las buenas intenciones del Ejecutivo. Que no vean la oportunidad para fortalecerse militarmente”, dijo Zuluaga.