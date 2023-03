“No puede haber libertad si no hay orden”: video confirma que registrador Vega habló primero del escudo en cumbre de gobernadores

Este fin de semana, los gobernadores del país alzaron su voz contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo hicieron porque están molestos con las alteraciones de orden público en sus departamentos y la desconexión que existe con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el funcionario encargado de la seguridad en el país.

Además de manifestar internamente su inconformismo en la cumbre de gobernadores convocada por la Federación Nacional de Departamentos en Quindío, los mandatarios fueron más allá y divulgaron en masa en sus redes sociales el escudo de Colombia con su frase libertad y orden. Las cuentas de Twitter de los dirigentes se inundaron con la misma imagen, un hecho desafiante que generó molestia al presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, la pregunta que salta en el aire es dónde nació la frase libertad y orden que no gustó en la Casa de Nariño.

¿De dónde salió la campaña de “Libertad y Orden” para descalificar al gobierno de ⁦@petrogustavo⁩?Acá esta la respuesta:👇Una ⁦@Registraduria⁩ que asume el papel de jefatura política para descalificar política de paz total del gobierno y, de paso, reforma a la salud… pic.twitter.com/bIJ7bzyuGR — Armando Novoa García (@novoagarcia18) March 21, 2023

SEMANA conoció que fue del registrador Alexander Vega este jueves 16 de marzo. Al menos, él, en su discurso inicial durante la cumbre de gobernadores, donde se refirió a las elecciones, mencionó enfáticamente la frase y llamó la atención de los mandatarios.

En un video que circula en Twitter se escucha a Vega saludar protocolariamente a los asistentes a la cumbre. “Yo les voy a hacer una presentación logística de lo que serán las elecciones (regionales). La Registraduría tiene dos áreas misionales que ustedes conocen muy bien, que es la identificación de los colombianos y la organización operativa de las elecciones”, dijo.

El escudo de Colombia y Roberto Jairo Jaramillo. - Foto: Autor Anónimo/ SEMANA

Agregó que hay algo que es indispensable que conozcan los gobernadores. “Si bien es cierto que la Registraduría hace las elecciones, este es un asunto de Estado. En el Estado estamos todos: gobernadores, fuerza pública, los jueces, todos contribuimos en algo en el proceso electoral”.

Recordó que antes de ser registrador fue presidente del Consejo Electoral y tuvo la oportunidad de conocer 28 procesos electorales en el mundo.

“Nuestra democracia es muy sólida, tenemos dos siglos de vida republicana. Quiero comenzar con una anécdota que a ustedes les va a servir para lo que les queda de mandato en sus departamentos: hace 200 años se crearon los símbolos patrios y un símbolo patrio que hemos olvidado es el escudo nacional. En ese escudo se impregnaron dos palabras que pueden parecer contradictorias: libertad y orden”, expresó Vega.

Relató que “cuando estaban haciendo el escudo nacional se preguntaban qué tenía que ir primero: la palabra orden o libertad. Al final, nuestros padres de la patria escogieron: primero, libertad y luego el orden, pero llegaron a la conclusión de que independiente de que sean dos palabras contradictorias, denotan el rumbo de cualquier país. No puede haber libertad sin orden y no puede haber orden si no hay libertad”.

La imagen del escudo de Colombia en las redes sociales de los gobernadores que molestó a la Casa de Nariño. - Foto: Foto de @jaimepumarejo

SEMANA estableció que tras el pronunciamiento del Registrador, el gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, fue uno de los mandatarios que copió la frase y habló del tema. Incluso, propuso a sus demás colegas la importancia de compartir en sus redes sociales la imagen con el escudo del país y la frase ‘libertad y orden’.

“La idea surge el jueves pasado durante el encuentro de gobernadores, cuando en la intervención que hizo el registrador Alexander Vega, él habló del escudo nacional y de libertad y orden. Yo, como presidente de la Federación Nacional de Departamentos, acogí esas dos palabras porque me parecieron demasiado oportuna. En el discurso ante el presidente Gustavo Petro este viernes 17 de marzo me referí a esas dos palabras. Dije que queremos un país en libertad, que podamos expresarnos y denunciar todo lo que está pasando en las regiones. Y que reclamamos un tema de orden en el país”, le contó Jaramillo a esta revista.

Máximo Noriega, amigo personal de Nicolás Petro, habló de un golpe de estado blando contra el gobierno Petro tras conocer las imágenes del escudo en las redes sociales. - Foto: Autor anónimo

De acuerdo con el gobernador de Quindío, el lunes festivo, al interior del chat de WhatsApp de los gobernadores del país, “hablamos de la importancia de referirnos a la libertad y orden. Dijimos que sería bueno mandar un mensaje de unidad y respeto por las instituciones tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de suspender los diálogos con el Clan del Golfo. El primer trino que se publica es el del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, luego el mío. Y después los demás mandatarios”.

Roberto Jairo Jaramillo confesó “que propuse dentro del chat de gobernadores que pusiéramos el escudo en nuestros estados en las redes sociales. Lo que nunca calculamos, eso no lo calcula nadie, es que en la mañana de este martes tuviera más de 710.000 reproducciones y está de tendencia”.

Aclaró que los mensajes con el escudo nacional que divulgaron los gobernadores han sido malinterpretados.

“Algunos grupos de oposición y otros hablan de golpe de estado, de un complot de los gobernadores, cosa que no es así. El mensaje inicial, lo que buscaba, era enviar un mensaje de unidad, que las gobernaciones fueran escuchadas, que lo que estamos viviendo en cada uno de los departamentos fueran escuchados. Queríamos aclarar que esas dos palabras, que están desde hace 189 años en el escudo nacional, hoy están más vigentes que nunca”, concluyó.