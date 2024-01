“No puedo decir quién es el tigre, porque entonces no le hacen la raya”: expresidente Uribe sobre el candidato presidencial para 2026

En ese sentido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en una declaración que dio en medio de un evento académico en que se desarrolló en el Millennia Atlantic University de la Florida, en Estados Unidos, indicó de manera directa que no puede decir quién será el próximo tigre porque “no le hacen la raya”, en respuesta a la pregunta sobre el próximo candidato presidencial de 2026.

“ Yo todavía no puedo decir quién es el tigre porque entonces no le hacen la raya. Hay tigres y tigresas muy buenos. Es año definitivo . Es un año donde ellos tendrán que conectarse con el pueblo colombiano”, sostuvo Uribe.

Y añadió: “Es bien importante esto. Luis Alfonso, que me acompañó a mí, tanto sabe que nuestra gran relación era con la Colombia más pobre. Y eso ayudó mucho a que se entendiera por qué había que apoyar la empresa privada. Es un año muy difícil por esto porque se acaba de elegir un grupo de alcaldes y gobernadores, muchos de la oposición”.

#Política | Álvaro Uribe se lanzó a hablar de las elecciones presidenciales de 2026. Habló de tigres, “tigresas” y dijo que no decía nombres porque “no le ponen la raya”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Xz9lgYsOcz

También avanzó en su tesis: “Entonces a muchos les va a quedar difícil porque no van a encontrar apoyo el gobierno y el gobierno puede pensar ‘ah, me ganaron ahora’. Les va a ir muy mal porque no los va a apoyar. Ustedes saben que el país quedó muy centralizado y es un problema por resolver”.