“No se construye con amenazas”: Paloma Valencia al presidente Petro

A través de su cuenta de Twitter, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, publicó un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro y lo invitó a “construir sobre lo construido”. La reflexión de la congresista se dio poco después de que concluyera la jornada del 14 de febrero, que acogió las marchas en favor del gobierno en distintas regiones del país.

“Invitamos al presidente Gustavo Petro a construir sobre lo construido. No se construye con amenazas, no se construye refundando; se construye en el ajuste constante y se puede construir aún más en todo lo que falta, que nada destruye”, expuso Valencia en su tuit, publicado a las 2:15 a.m. del 15 de febrero.

Paloma Valencia ha sido una de las voces más recurrentes de la oposición y se ha mantenido en una posición crítica frente a los proyectos en que viene trabajando el Ejecutivo. Por ejemplo, en días recientes, la senadora ha expresado sus reparos a la reforma a la salud que prepara el gobierno de Gustavo Petro.

De hecho, desde antes que se conociera el borrador del articulado, Valencia ya había cuestionado las declaraciones de la ministra de Salud, Carolina Corcho, sobre las transformaciones que estaba proponiendo para el sector.

A través de su cuenta de Twitter, la senadora arremetió contra el proyecto de ley que ya empezó su tránsito por el Congreso de la República. “La reforma a la salud sí elimina las EPS, van a destruir 40 años de desarrollo del sistema de salud colombiano”, escribió la legisladora.

#Alerta | La reforma a la salud es estatutaria, se está reconfigurando el derecho esencial a la salud y no modificando una ley.



“Mi consejo para los colombianos después de leer esta reforma….No se enferme” (sic), agregó.

A continuación escribió un extenso hilo de trinos con 20 puntos que consideró críticos sobre la propuesta de orden gubernamental para el sector salud.

Para empezar, insistió en que las EPS sí desaparecerían del sistema de salud, al menos como se les conoce en la actualidad. Esto se debe a que el Gobierno está proponiendo que dejen de ser aseguradoras y, tras un proceso de transición, se conviertan en prestadoras de servicios de salud.

La senadora también criticó el hecho de que los afiliados tengan que pasar a estar bajo la batuta del Estado y que no puedan crearse nuevas EPS.

“Como en el mico del Plan Nacional de Desarrollo, la reforma establece un giro directo a las IPS. Elimina el aseguramiento de las EPS y las desaparece de facto del sistema”, indicó la senadora. “El gobierno es consciente de que acabarán las EPS y que necesitarán su infraestructura, por eso meten este inciso para que puedan comprar la infraestructura de las EPS”, agregó.

El presidente Gustavo Petro y la ministra de Salud Carolina Corcho presentaron la reforma a la salud frente a la Casa de Nariño. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Con este punto se refiere a un aparte de la reforma en la que se refieren a las alternativas que les quedarían a las EPS que no quieran convertirse en prestadores de salud. En esos casos, les plantean la posibilidad de venderle al Estado su infraestructura.

Manejo de recursos y recertificación del personal

Otro de los puntos que cuestionó Valencia tiene que ver con el manejo de los recursos desde el orden local. “Fondos regionales, contratación y ordenamiento del gasto quedará a cargo de alcaldes y gobernadores. Más burocracia y el dinero de la salud se va para la corrupción” (sic), sostuvo la senadora.

Añadió que también le preocupa que quiera regresarse al Seguro Social que existía antes de la expedición de la Ley 100, pues consideró que establecer un manual tarifario único podría causar escasez de medicamentos y procedimientos médicos.

La senadora Paloma Valencia ha señalado que le preocupa la estatización de la salud, pues podría regresarse al sistema que existía antes de los noventa. - Foto: Nicolas Linares

“Ahora el Estado en busca de ‘Soberanía farmacéutica’ dará prioridad a los medicamentos de producción nacional así sean de mayor calidad y mejores precios los internacionales”, apuntó la senadora.

Según señaló, no es claro el proceso de recertificación por el que pasarán los profesionales médicos y advirtió que la creación de las juntas médicas que empezarán a tener injerencia en su labor y una entidad pública externa que tendrá la capacidad de sancionarlos podría ser un paquete de “incentivos perversos”.

“Las facultades extraordinarias del presidente incluyen desde determinar el régimen laboral del personal médico en Colombia, las actuaciones administrativas y el régimen sancionatorio de la SuperIntendencia de Salud hasta las políticas del régimen de transición en salud”, agregó la senadora Valencia.

Indicó, además, que la reforma podría limitar la posibilidad de que los ciudadanos escojan libremente la clínica o el hospital donde desean ser atendidos, pues plantea que todos quedarían automáticamente adscritos a los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (Capirs) que esté cerca de donde viven.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la reforma a la salud sí hará desaparecer la intermediación financiera - Foto: Esteban Vega La-Rotta

Finalmente, señaló que esos Capirs podrían salir bastante costosos. “La Atención Primaria y Salud Integral y resolutiva junto con sus Centros de Atención Primaria le valdrían al Estado cerca de 25 billones de pesos. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Hacienda aprobó esto?” (sic), se preguntó la legisladora.

Por último, criticó el hecho de que la ministra Corcho hubiera incluido a la Federación Médica Colombiana entre las organizaciones de la sociedad civil que podrían hacer parte del Consejo Nacional de Salud. Esto debido a que la hoy jefa de la cartera de salud fue directora y representante legal de esa organización.