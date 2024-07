Nórida Rodríguez, molesta porque directivas de RTVC quitaron créditos a sus proyectos:“una grosería proporcional al que la comete”

Nórida Rodríguez está molesta porque todo parece indicar que no es la primera vez que ocurre. “Esto para no mencionar los otros proyectos en los que se invirtió tiempo, esfuerzo, dinero (como un novedoso programa infantil) y que, solo por haber sido impulsado por mí, han sido cancelados”.

Según la exgerente de RTVC, esto “es un desquite muy bajo que no me afecta a mí sino a la audiencia y al patrimonio de la televisión pública”.

Rodríguez salió del sistema de medios públicos de forma convulsionada, entre otras cosas, porque el presidente Gustavo Petro, quien la invitó a participar de su Gobierno, no la llamó a notificarla de su salida y no la escuchó en su momento.

“Aunque presenté mi carta de renuncia, no ha sido aceptada a la fecha, y aunque me encuentre en incapacidad médica, aún soy gerente y no te corresponde adjudicarte un hito de RTVC que pertenece a todo un equipo capitaneado por mí y el área jurídica, y administrativa, sin las cuales esto no hubiera sido posible”, expresó Rodríguez.