Petro calificó como “deprimente” informe de la ONU que advierte que se disparó la producción de cocaína en Colombia

Datos, que no pasaron desapercibidos por el presidente, Gustavo Petro, quien este martes, 22 de octubre, reaccionó, señalando que ese resultado es “un poco deprimente”.

El presidente Gustavo Petro calificó como “deprimente” el informe de las Naciones Unidas, el cual advierte que en Colombia se disparó la producción de cocaína en un 53% y afirmó que “esos datos no son culpa de nosotros”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/QCYEXFgaOO

“¿Por qué la han aumentado? ¿Por qué ha aumentado la demanda en el mundo? Ese era un interrogante que yo tenía el año pasado, porque creía que los norteamericanos, al desplazar su consumo al fentanilo, una droga terrible que los está matando 100 mil por año, que es química, no tiene productos naturales, que la hacen ellos mismos o en la frontera con México, que nos podía haber sacado del lío en que estamos desde hace décadas, porque menos consumían cocaína, más consumían fentanilo, menos tenían que usar la tierra colombiana ”, explicó Petro.

“Crece en Australia, crece en el África. Ustedes se podrán imaginar qué sucede si crece el consumo de cocaína en un país que no consumía cocaína como la China, con 1.400 millones de habitantes hoy, o en la India creo que tiene más que la China en habitantes hoy. Luego, a mí sí me parecen esos datos, que no son culpa de nosotros, de nadie aquí”, aseveró el jefe de Estado.