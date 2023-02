Petro cuestionó que “altos funcionarios” fueron a EE.UU. a decir que él era amigo de narcotraficantes; ¿pulla al fiscal Barbosa?

El presidente Gustavo Petro realizó un fuerte cuestionamiento, al señalar que “altos funcionarios” fueron a Estados Unidos para hablar mal de él con las autoridades de ese país y decir que era amigo de narcotraficantes.

El mandatario colombiano fue más allá y advirtió que los “altos funcionarios” de los que habla fueron enviados por sectores que no lo quieren, además afirmó que la persona que fue a Estados Unidos dijo que su Gobierno no fumiga los cultivos de coca. Petro, en su intervención, no habló textualmente del fiscal general, Francisco Barbosa, quien recientemente estuvo en Estados Unidos visitando varias autoridades judiciales.

“No, en este Gobierno del cambio no vamos a criminalizar pobres, están por allá mandando amigos de quienes no nos quieren a los Estados Unidos para que vayan allá los altos funcionarios a decir es que Petro es amigo de los narcotraficantes, porque no fumiga los cultivos de hoja de coca”, sostuvo Petro.

Presidente Gustavo Petro estuvo reunido con el gremio de campesinos en Santander. - Foto: Presidencia

Y agregó, en su intervención que hizo ante el gremio de campesinos en Santander: “O porque le ha dicho al Ejército o la Policía que nuestro enemigo no es el campesino y hasta algunos convencen, pero no, ahí no es donde está el problema”.

Presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. - Foto: Presidencia

“El problema no está en el seno de nuestro pueblo y nuestra política es clara, no es criminalizar a nuestro pueblo, por lo que piensa, por lo que hace, o por sus maneras de intentar sobrevivir en medio de una situación que indudablemente nos ha llevado a muchos y muchas al desespero”, anotó el jefe de Estado.

Fiscal Barbosa, en Estados Unidos

Desde Estados Unidos, donde hace menos de una semana se reunió con varias autoridades de ese país, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, señaló la importancia de que el presidente Petro verificara el contenido de los decretos que podrían beneficiar estructuras criminales, cuyo alcance es inédito en la historia del país. “Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones de narcotraficantes, es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o con el Cartel de Cali”, sostuvo Barbosa.

Esta misma preocupación la comparte la justicia de los Estados Unidos, con la que Barbosa sostuvo una reunión en Washington. El fiscal general manifestó que sus miedos radican en que con este tipo de resoluciones se “desarticule la política de persecución judicial en Colombia. ¿Por qué es importante para mí? Porque esa es la función del fiscal general de la Nación. Cuando se habla de narcotráfico no es un asunto que le compete solamente al presidente de la República”.

Reiteró que la lucha contra el narcotráfico y la persecución criminal está avalada en el Código Penal, que los catalogó como conductas criminalizadas en todo el territorio nacional, y le confirió la responsabilidad al fiscal general de atender toda esta situación.

Apoyo de las autoridades de EE.UU a Barbosa

No obstante, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Kenneth A. Polite, informó públicamente sobre el encuentro que sostuvo con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en Washington, el pasado 25 de enero.

El fiscal General, Francisco Barbosa, cuestionó los alcances del decreto que ordena suspender órdenes de captura en contra de varios integrantes de Los Pachenca y el Clan del Golfo. - Foto: Semana

“En la reunión, el fiscal adjunto expresó su profundo aprecio por la extraordinaria alianza policial entre Estados Unidos y Colombia y agradeció al fiscal general Barbosa por su liderazgo en la lucha contra el crimen organizado transnacional”, señala una comunicación del Departamento de Justicia.

De acuerdo con Gaviria Correa, en esas zonas se tiene presencia de grupos armados, según lo demuestra la información que entrega la comunidad - Foto: Cortesía Aníbal Gaviria Correa

“El Departamento de Justicia ha disfrutado de una relación excepcional con la Fiscalía General de Colombia y los miles de hombres y mujeres que lidera el fiscal general Barbosa”, dijo el fiscal general Adjunto Polite.

“Colombia sigue siendo un socio indispensable para Estados Unidos. El firme apoyo de Barbosa al Estado de derecho, al tiempo que cumple los compromisos bilaterales, ha sido la piedra angular de nuestros esfuerzos de aplicación de la ley con Colombia”, agrega la comunicación del Departamento de Justicia.

La paz total ha sacudido a tal nivel las cárceles, que el Inpec le ha pedido a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que fije una metodología y dé lineamientos claros ante la avalancha de solicitudes de presos que quieren sumarse a esa iniciativa. - Foto: Pablo Andrès Monsalve Mesa- semana / Guillermo Torres reina- semana

“Ambos líderes se comprometieron a continuar fortaleciendo la estrecha relación policial entre Estados Unidos y Colombia, que ha llevado, entre otros, a la exitosa investigación y enjuiciamiento de narcotraficantes, grupos del crimen organizado transnacional, traficantes de personas, lavadores de dinero y actores cibernéticos maliciosos”, informó el fiscal adjunto de Estados Unidos.

Golpe a las finanzas narcotraficantes de Iván Márquez, quien quiere subirse al bus de la ‘paz total’. - Foto: Fuerzas Militares

Así mismo, la comunicación señala que el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, estuvo presente en la reunión y le agradeció a Barbosa por la excelente cooperación entre Estados Unidos y Colombia.

Tras la reunión que sostuvieron este lunes el fiscal general Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, se dieron algunas conclusiones del encuentro de parte del fiscal en las que dijo que le pidió al mandatario que para el sometimiento de las bandas criminales es necesaria la tramitación de una ley que establezca el marco jurídico para ese proceso.

Ejército Nacional desmonta mensajes del Clan del Golfo en Antioquia. - Foto: Cortesía: Ejército Nacional.

“Le señalé que no existe marco jurídico y que se requiere una ley de sometimiento frente a esas organizaciones criminales”, dijo el fiscal Barbosa a la salida del encuentro. La cabeza del ente judicial afirmó que la Fiscalía tendrá voz en esa iniciativa para aportar a la reforma en la discusión que se adelante en el Congreso.

En el Congreso se debe seguir discutiendo las herramientas para la paz total de Peetro. Bogota agosto 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres /Semana

Barbosa aclaró que acompañará todos los propósitos de paz del Gobierno, pero que debe haber normas claras con apego a la ley para no cometer errores del pasado ni brindar beneficios a los criminales.

Iván Danilo Rueda Rodríguez, alto comisionado para la Paz, es uno de los arquitectos de la paz total del Gobierno del Pacto Histórico. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Por ejemplo, habló de que se deberá contemplar una justicia restaurativa que establezca penas intramurales con sanciones diferenciadas, pero aclaró que no se le podrá dar un tratamiento de proceso de paz para que los delincuentes eviten someterse a la justicia.

Búnker de la Fiscalía General de la Nación - Foto: Guillermo Torres /Semana

En ese sentido, el fiscal general también confirmó que se mantendrá firme en su posición de no levantar órdenes de captura de delincuentes pedidos en extradición hasta que se discuta esa ley. “No habrá levantamiento o suspensión de órdenes de captura con fines de extradición, no existe un marco jurídico constitucional para hacerlo. Debemos fijar un procedimiento porque no se está negociando con actores delincuenciales ordinarios”, afirmó Barbosa.

El fiscal volvió a insistir que negociar de esa manera con los narcotraficantes sería como haber pactado acuerdos con Pablo Escobar o el Cartel de Cali. “Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones de narcotraficantes”, concluyó.