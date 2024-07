Petro designó con funciones presidenciales al minHacienda, Ricardo Bonilla, salpicado por escándalo de corrupción en UNGRD

También, afirmó el jefe de Estado: “Nos llaman corruptos a nosotros porque hacemos eso, pues yo tengo que decirles: los corruptos son ustedes, los dueños del capital que recibieron esa deuda y ahora se atreven a decirle al ministro de Hacienda, porque trabaja para pagarla sin sacrificar a la gente del pueblo, que es un corrupto dicen. Pues es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagén a un solo contratista —como hicieron en el pasado—, no hace negocios para los ricos, sino que intenta que quede espacio presupuestal para la gente trabajadora y pobre de Colombia”.