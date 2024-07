El celular de Sandra Ortiz es hoy la principal prueba en su contra: demostró que el día que dieron el soborno, ella fue a la casa de Name

El encargado de llevar ese dinero fue Sneyder Pinilla. El exsubdirector de la UNGRD narró en una entrevista con SEMANA cómo le pasó esa suma. “La plata me la entregan en efectivo, y yo se la entrego en efectivo a la persona que envía el doctor Name”. Es decir, a Sandra Ortiz. “Yo llego a un sitio que sé que hay un esquema de seguridad que me está esperando. Bajo al sótano, entrego ahí y luego me salgo, porque no subo a hacer la entrega directamente a Name. Sé que el mensajero sí tuvo comunicación con la persona (Name) para informarle que todo ya estaba listo”.