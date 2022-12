Petro insiste: “No se gastará un solo peso de la reforma tributaria ni de la inversión social en aviones de combate”, dice

El presidente Gustavo Petro insistió este miércoles en que no habrá recursos de la reforma tributaria para la compra de aviones de combate para la Fuerza Aérea y habló de las prioridades que tendrá su administración.

“No se gastará un solo peso de la reforma tributaria ni de la inversión social en aviones de combate. Las prioridades de mi gobierno son y serán la reforma agraria, hambre cero, la educación superior gratuita, el bienestar de las madres cabeza de hogar y los jóvenes del país”, manifestó el mandatario en su cuenta de Twitter.

La referencia presidencial se dio ante los pronunciamientos de algunos congresistas y minutos después de que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunciara que el Gobierno nacional está inclinado por los aviones de combate franceses para reemplazar las aeronaves de combate que tiene la Fuerza Aérea.

“Los aviones Rafale son los que están encabezando en este momento las consideraciones nuestras”, afirmó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el espacio 6 AM 9 AM, de Caracol Radio.

Según esto, la decisión del Gobierno nacional sería inclinarse por la empresa Dassault Aviation, que ofreció al Ejecutivo los aviones Rafale C/F3. Esto dejaría por fuera a compañías como Lockheed Martin, proveedora de F-16 (Viper block 70); Saab, que ofrecía Gripen E/F, y Eurofighter, que tiene Typhoon (C.16).

El ministro Velásquez afirmó que no existe un consideración política en la decisión de la compra de aviones franceses. “Naturalmente cada país aspira a que sean adquiridos los de sus intereses. Aquí no hubo ninguna consideración política. No ha habido ninguna revisión distinta de lo que son los intereses colombianos y la mejor calidad de los aviones que se ofrecen”, aseguró.

Velásquez habló de las críticas que hizo el mismo presidente Gustavo Petro a la compra de aviones en el gobierno pasado. “Esto que estamos haciendo muestra que es una realidad, que hay que comprar estos aviones. Creo que hubo una demora en esta situación. Tanto que los fabricantes no tienen a disposición los aviones para ser entregados tan pronto se cierre el negocio y esto es para ser, más o menos, en dos o tres años”.

“No hay en realidad ninguna suma que se vaya a pagar, por cuenta de esta adquisición, con los dineros recaudados en la reforma tributaria”, aclaró Velásquez, quien agregó que “precisamente uno de los términos de negociación es un plazo de gracia que está en este momento establecido por lo menos en cinco años”.

En las últimas horas, congresistas como la representante a la Cámara por Alianza Verde Katherine Miranda hablaron de la compra de aviones y se preguntaron si los recursos saldrían de la reforma tributaria. “¿La reforma tributaria para pagar los aviones? Creo que aquí nos equivocamos, la prioridad deben ser los programas sociales y la educación”, manifestó la congresista.

Por ello, el ministro aseguró que “durante este gobierno tampoco se va a hacer ningún desembolso por cuenta de esta adquisición, porque el presidente Petro continúa comprometido con sacar adelante sus programas sociales y en obtener los recursos para poder desarrollar esos programas sociales”.

Sobre el número de aviones a comprar, Velásquez afirmó que con el Conpes aprobado para este tema daría para “entre tres y cinco” aeronaves, dependiendo de lo que se llegue a acordar “finalmente en la negociación”. Agregó que esto se examinará el próximo año y que se podría estudiar otro Conpes para completar la flota de 16 aviones de combate que se requieren.

La compra de estas aeronaves fue anunciada el pasado fin de semana por el presidente Petro, quien había sido un duro crítico de esta idea en el gobierno pasado.

“Hemos tomado unas decisiones de tipo administrativo, definitivas, para que esos instrumentos de defensa de la soberanía nacional lleguen, estén presentes en los próximos años. La Fuerza Aérea contará con una fuerza de superioridad aérea que reemplazará nuestros viejos aparatos Kfir. Creo que las esposas de los actuales pilotos me lo van a agradecer mucho, porque en realidad ya era un peligro subir sobre esos aparatos”, afirmó el mandatario durante la ceremonia de ascensos de oficiales generales y de insignia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.